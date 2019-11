Le géant du trading Charles Schwab va racheter son rival TD Ameritrade pour 26 milliards de dollars

Wall Street vole de record en record mais les temps sont durs pour les spécialistes du trading. Le leader américain du courtage en ligne Charles Schwab a frappé un énorme coup le mois dernier en annonçant qu'il éliminait tous les frais sur les opérations en actions et sur les fonds indiciels, faisant plonger les titres de ses concurrents TD Ameritrade et E*Trade en Bourse, qui ont dû s'aligner. Une nouvelle vague de la guerre des prix qui sévit sur le marché depuis l'essor de la gestion passive (les ETF ou "trackers" qui répliquent les indices) et l'émergence de startups de la Fintech comme Robinhood voulant démocratiser le boursicotage.

Dans ce paysage en pleine recomposition, Charles Schwab aurait approché son rival TD Ameritrade, filiale de la banque canadienne Toronto Dominion, en vue de le racheter pour quelque 26 milliards de dollars, selon une information publiée ce jeudi 21 novembre par Fox Business.

Les deux entreprises n'ont pas fait de commentaires, mais l'annonce serait imminente et le marché semble y croire. L'action TD Ameritrade bondit de 18% ce jeudi, valorisant le courtier à plus de 26 milliards de dollars. Le titre Charles Schwab grimpe de plus de 7%, portant sa capitalisation à plus de 57 milliards de dollars.

TD Ameritrade avait dû s'aligner sur son concurrent et supprimer les frais (4,95 dollars par opération), amputant largement son chiffre d'affaires, composé à 35¨de commissions (contre 7% seulement pour Schwab).

"Nous regarderons tout ce qui a du sens sur le plan stratégique et financier" avait déclaré le directeur général du courtier, Tim Hockey, interrogé sur d'éventuels projets de fusion, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats financiers du troisième trimestre, le mois dernier.

Les rumeurs, qui ont été alimentées par l'annonce du départ en février 2020 de Tim Hockey, circulaient plutôt sur un rapprochement entre TD Ameritrade et E*Trade voire sur une sortie de la Bourse de TD Ameritrade par son premier actionnaire, le Toronto Dominion Bank, qui contrôle 43% du capital.

Le rachat de TD Ameritrade, le numéro deux, basé dans le Nebraska, par Charles Schwab, le numéro un, établi à San Francisco, créerait un géant du courtage à bas prix gérant plus de 5.000 milliards de dollars d'encours, et pourrait générer des économies d'échelle, notamment vis-à-vis de ses utilisateurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants, dont il deviendrait le premier prestataire en matière de conservation d'actifs.

Les acteurs du secteur sont également fragilisés par la baisse des taux d'intérêt : Charles Schwab a généré l'an dernier environ la moitié de ses revenus des intérêts.