Les conférences de presse de la Banque d'Angleterre hackées, une enquête ouverte

Des fonds d'investissement ont pu avoir accès 5 à 8 secondes plus tôt que d'autres aux commentaires audio des conférences de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Lors de ces points presse, il donne des informations sur la direction des taux d'intérêt et de l'inflation du Royaume-Uni qui influencent directement le cours de la livre et d'autres actifs.