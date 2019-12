Marchés financiers : euphorie contagieuse après la victoire de Boris Johnson

Le cours de l'action de Royal Bank of Scotland (RBS) a bondi de 11,24%. (Crédits : Peter Nicholls)

Le CAC 40 a franchi son plus haut niveau de l'année au-dessus des 5.970 points, frôlant la fameuse barre des 6.000 points qu'il n'a plus franchie depuis plus de 12 ans. Les banques britanniques ont vu leur cours s'envoler.