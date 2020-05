Où en est Libra, le projet de cryptomonnaie de Facebook ?

Lorsque Facebook a dévoilé Libra, son projet de cryptomonnaie, en juin 2019, il y avait deux entités distinctes : l'association Libra, initiée par le réseau social en partenariat avec d'autres membres et dédiée à la création d'une monnaie numérique éponyme basée sur une Blockchain, et Calibra, une nouvelle filiale de Facebook pilotée par David Marcus et chargée de développer un portefeuille numérique facilitant l'usage du libra. Ce mardi 26 mai, l'entreprise de Palo Alto a fait part d'une évolution concernant cette deuxième entité : Calibra change de nom et s'appelle désormais Novi.

Dans un post de blog, David Marcus précise d'emblée que, malgré ce changement de nom, l'objectif de Novi reste identique à celui de Calibra : "Aider les personnes à travers le monde à accéder à des services financiers abordables". Il promet ainsi qu'en utilisant Novi, "envoyer de l'argent sera aussi simple qu'envoyer un message". Dans le détail, il sera possible d'utiliser Novi en téléchargeant une application dédiée ou simplement via les applications de messagerie déjà existantes de Facebook : Messenger et WhatsApp.

Des entités mieux distinguées

Le réseau social, qui entend notamment s'attaquer au marché des "rémitances" (l'envoi d'argent des émigrés à leurs proches restés dans leur pays d'origine), assure qu'il "n'y aura pas de frais cachés pour ajouter, envoyer, recevoir ou retirer de l'argent" et que ces transactions s'effectueront de manière instantanée.

En renommant Calibra Novi, Facebook tente sans doute de distinguer plus clairement les deux entités et de démontrer que le projet de cryptomonnaie Libra n'est pas un projet Facebook en soi : Facebook n'est qu'un des membres fondateurs de l'association Libra, basée à Genève, en Suisse.

Toutefois, si les deux entités sont bien distinctes, elles restent intimement liées. David Marcus précise ainsi dans le billet de blog espérer lancer une première mouture du portefeuille numérique Novi dès lors que "le réseau Libra [comprendre la monnaie digitale basée sur la Blockchain, Ndlr] sera disponible". "Nous le déploierons dans un premier groupe de pays, avec des fonctionnalités qui rendront les transferts d'argent transfrontaliers instantanés, sûrs et sans frais cachés", ajoute-t-il.

Le projet de cryptomonnaie repensé

Le projet de cryptomonnaie Libra a lui aussi subi d'importantes évolutions au cours des dernières semaines (alors...