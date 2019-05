PODCAST Comment le commerce international mène sa transformation numérique grâce à la blockchain

Encore très manuel et gros consommateur de papiers, composé de multiples maillons et intermédiaires, le financement du commerce international (Trade Finance) s'est emparé très vite de la Blockchain pour accélérer sa transformation et passer à l'ère de la lettre de crédit numérique. Le point sur les projets passés en production, les enjeux de sécurité et conformité (« know your customer »), les questions d'interopérabilité (multitude de consortiums).

Souleïma Baddi Directrice générale de KOMGO

Béatrice Collot Directeur du Trade et de l'affacturage HSBC France

Anne-Claire Gorge Global Head of Product Management Trade Services & Finance à la Société générale

Jacques Levet Responsable Transactions Banking EMEA pour BNP Paribas CIB

Modération: Delphine Cuny - Rédactrice en chef adjointe Banque/Finance à La Tribune