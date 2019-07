Pourquoi les banques cèdent aux sirènes du « cloud »

L'espace de stockage de votre smartphone est saturé. Impossible de prendre une nouvelle photo, d'ajouter un autre titre à votre bibliothèque de musique ou de télécharger une nouvelle application. Deux options se présentent alors à vous : l'achat d'un nouveau téléphone dont la capacité de stockage est plus importante, ou le recours à un service comme iCloud d'Apple. Dans ce cas, vos photos ne sont plus stockées physiquement dans votre appareil, mais dans les nuages ou plus exactement, et dans cet exemple précis, dans un serveur d'un centre de données de l'entreprise californienne. Ces informations deviennent alors accessibles à la demande et en temps réel via une simple connexion Internet. C'est ce qu'on appelle le cloud computing, ou informatique dans les nuages en bon français.

Informatique moins onéreuse et plus souple

Cette technologie, que, nous particuliers, utilisons quotidiennement sans même nous en rendre compte, en consultant notre messagerie en ligne, en jouant à des jeux vidéo en réseau ou en visionnant un film en streaming, est également utilisée par les entreprises de tous les secteurs industriels, attirées par une informatique moins onéreuse et plus souple, y...