Soc Gen nomme une nouvelle directrice de sa banque de détail en France

Les femmes ont décidément le vent en poupe dans la banque de détail. Après la nomination de Françoise Mercadal-Delasalles à la direction générale du groupe Crédit du Nord en mai, Société Générale a annoncé ce lundi 18 mars en fin de journée plusieurs changements au comité de direction, dont la nomination d'une nouvelle patronne pour l'activité de banque de détail en France, Marie-Christine Ducholet, à compter du 1er juin, en remplacement de Laurent Goutard. Après dix ans à ce poste, ce dernier prendra la tête des réseaux bancaires internationaux pour l'Afrique, le bassin méditerranéen et l'Outre-mer.

« Avec plus de 34 années passées au sein du groupe, Marie-Christine a

développé une solide expérience de l'industrie bancaire, notamment en matière de financements des entreprises de toutes tailles, d'abord au sein des activités de banque de financement et d'investissement puis chez Société Générale Equipment Finance » indique le groupe.

Diplômée de HEC, Marie-Christine Ducholet avait rejoint en 2017 la banque de détail comme responsable de la relation clients. Auparavant, elle avait exercé diverses fonctions commerciales au sein des activités de financements structurés en immobilier et matières premières, puis au département des financements d'acquisitions stratégiques, dont elle a eu la responsabilité pour l'Europe puis au plan mondial.

A la peine avec les taux bas

La Soc Gen souligne que Laurent Goutard a « contribué à maintenir une dynamique commerciale soutenue et engagé les transformations ambitieuses pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux comportements des clients » : le nombre d'agences va encore être diminué de 1.918 à 1.700 agences d'ici à 2020. Mais le réseau au carré rouge et noir, qui compte 8 millions de clients et emploie un peu plus de 20.000 personnes, est un peu à la peine en France, dans un contexte de taux bas : l'activité de banque de détail (y compris Crédit du Nord et Boursorama) a baissé de 5,5% au dernier trimestre 2018 et de 1,8% sur l'ensemble de l'année.

Début février, le groupe avait révisé à la baisse les objectifs du plan 2020, expliquant que le « nouveau scénario de taux aura un impact de 500 millions d'euros sur les revenus du groupe en 2020, dont les deux tiers dans la banque de détail en France.» Il n'avait en revanche pas communiqué sur l'évolution attendue du produit net bancaire de la banque de détail en France cette année.

Laurent Goutard prendra le poste occupé par le "Monsieur Afrique" de la Soc Gen, Alexandre Maymat, qui deviendra le patron des activités "Global Transaction and Payment Services". Il y remplacera Pascal Augé qui devient directeur de l'audit et de l'inspection, du fait du départ à la retraite de Jean-Marc Giraud.

Oudéa renouvelé pour 4 ans

Le groupe Société Générale a également indiqué ce lundi que le conseil d'administration allait proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Frédéric Oudéa, le directeur général, pour une durée de quatre ans, lors de l'assemblée générale des actionnaires le 21 mai prochain, "afin qu'il puisse assurer pleinement la mise en oeuvre du plan stratégique annoncé en 2017". Le renouvellement de deux administrateurs indépendants, dont Gérard Mestrallet, l'ex-patron d'Engie, sera également soumis au vote.

A l'issue du vote, les mandats de quatre directeurs généraux délégués seront renouvelés pour quatre ans par le conseil : Séverin Cabannes, qui supervise les activités de banque de financement et d'investissement, Philippe Aymerich, le patron des activités de banque de détail en France (SG, Crédit du Nord, Boursorama) et des ressources (immobilier, IT), Philippe Heim (banque de détail à l'international, services financiers, assurance) et Diony Lebot (Risques, Finance, Conformité).