Taxe Tobin : le plan allemand "punit les petits épargnants" pas les spéculateurs, fustige l'Autriche

Le ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, a fustigé mardi le projet de taxe européenne sur les transactions financières (TTF) présenté fin 2019 par Berlin, qui espérait ainsi une relance de ce sujet en souffrance depuis presque dix ans.

Le plan du ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, "n'est pas acceptable (...). Il punit (...) les petits épargnants et ceux de catégorie moyenne" et pas les spéculateurs boursiers, s'est emporté M. Blümel, avant une réunion des ministres européens des Finances à Bruxelles.

Il a exigé une "nouvelle proposition", menaçant sinon de claquer la porte des négociations.

Une gestation infinie

Cela fait bientôt dix ans que les ministres européens des Finances tentent de s'entendre sur une taxe sur les transactions financières.

Après un premier échec en 2013 au niveau européen, un nombre plus restreint de pays avait décidé de prolonger les négociations dans l'espoir de parvenir à un accord au moins entre eux.

Dans le cadre de cette coopération dite "rapprochée", ils sont actuellement dix, dont la France et l'Allemagne. Et au moins neuf d'entre eux doivent participer aux négociations pour qu'elles se poursuivent. Par conséquent, si l'Autriche et un autre pays prenaient la porte, ce serait la mort du projet.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, avait transmis son plan à ses neuf homologues le 10 décembre dernier. Il avait proposé de taxer à hauteur de 0,2% les achats d'actions d'entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros.

___

REPÈRES

Apparue en 1972 à l'initiative de l'économiste américain James Tobin, l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF) est dans un premier temps destinée à réguler le marché des changes, freiner la spéculation et la volatilité des cours et encourager les investissements de long terme. Mais depuis elle fait l'objet de négociations sans fin au sein de l'Union européenne. Successivement défendue par François Mitterrand, Lionel Jospin et Jacques Chirac, son instauration a été prescrite en 2010 par la Commission européenne dans le but de freiner la spéculation et de générer des revenus pour financer le budget de l'Union. Elle est aujourd'hui défendue par dix pays de l'UE (la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Autriche, la Slovénie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la Slovaquie). au sein d'une « coopération renforcée ».

Mise en œuvre par ces 10 pays, elle rapporterait entre 20 et 22 milliards d'euros par an en appliquant sur une très large assiette couvrant les transactions de tous les types d'instruments financiers un taux de 0,1 % pour les actions et obligations, et 0,01 % pour les produits dérivés.

Mais des divergences de vues sur son périmètre et/ou son utilisation l'ont jusqu'à présent empêché de voir le jour.

