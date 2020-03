Vigilance ! L'épidémie rend les entreprises plus vulnérables à la fraude au virement

6,6 millions d'euros. C'est la somme qu'a perdue Cerp, une entreprise pharmaceutique installée à Rouen (Seine-Maritime) après avoir passé une importante commande de masques de protection et de gels hydroalcooliques à une société fantôme. L'entreprise, qui fournit les pharmacies en matériel médical, a été sollicitée par une société se présentant comme son fournisseur habituel. Confiante, Cerp procède au paiement par virement bancaire... Mais la commande ne sera jamais livrée car derrière les coordonnées bancaires fournies se cache une entreprise fantôme. Cette escroquerie d'envergure, rapportée par nos confrères du Parisien la semaine dernière, n'est qu'une illustration d'une tendance plus large observée au cours des derniers jours : la multiplication des fraudes au virement bancaire.

Ce type de fraude touche principalement les entreprises ayant de nombreux fournisseurs. L'escroc usurpe l'identité d'un fournisseur habituel et demande à l'entreprise cliente d'effectuer le paiement par virement en fournissant des coordonnées bancaires falsifiées de manière à réorienter le flux d'argent vers un autre compte.

Pour éviter ce type de fraude, la plupart des entreprises utilisent des processus encore très manuels pour vérifier que les coordonnées bancaires fournies correspondent bien au bon fournisseur. Elles ont recours au contre appel, à l'usage du papier, à des tampons, etc.

"Les fraudeurs sont ingénieux et utilisent des moyens digitaux et même des cyberattaques (en s'introduisant par exemple dans le système informatique de l'entreprise pour modifier toutes les coordonnées bancaires des fournisseurs qui y sont enregistrées) afin de mettre à mal ces processus manuels. Ce contexte de crise, où l'organisation des entreprises est bouleversée et où les échanges physiques ne peuvent plus avoir lieu, accentue ces vulnérabilités. C'est une période très propice et les fraudeurs en jouent", expose Baptiste Collot, directeur général de Trustpair, une start-up dont la technologie permet justement d'automatiser le contrôle de ces paiements par virement pour prévenir les fraudes.