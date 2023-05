Coopération agricole : le mariage entre Agrial et Natura Pro est consommé

La concentration des industriels de l'agro-fourniture en amont, et de la grande distribution en aval, pousse les coopératives agricoles françaises à toujours plus de consolidation. Illustration avec l'annonce d'un nouveau rapprochement dans ce monde méconnu du grand public qui représente pourtant plus des deux tiers de la production agricole hexagonale.

Du Nord Ouest au Sud Est

Sept ans après avoir finalisé sa méga fusion avec Eurial détenteur de la marque Soignon, le numéro deux français, Agrial, basé à Caen vient d'officialiser son mariage avec la coopérative Natura Pro dont le siège est installé à Montélimar. Approuvée par l'autorité de la concurrence en février 2023, les négociations entamées à l'automne dernier ont franchi la dernière ligne droite il y a quelques jours.

Réunis en assemblée générale, les adhérents du groupe normand ont voté, sans surprise en faveur de ce projet de fusion : un terme employé dans le monde coopératif pour désigner en réalité une absorption sans échange pécuniaire.

Le rapprochement avec Eurial avait permis à Agrial (6,2 milliards de chiffre d'affaires-22.000 salariés) de propulser sa branche laitière en première division. Cette fois, c'est davantage une expansion géographique que recherche le mastodonte caennais plus connu des consommateurs pour sa galaxie de marques dont Florette, Danao, Loïc Raison ou Pavé d'Affinois.

En prenant le contrôle de Natura Pro dont le nom est appelé à disparaître, il gagne du terrain plus au Sud, dans la vallée du Rhône. Une zone où il ne comptait jusqu'ici qu'un petit gisement de 150 adhérents, producteurs de lait de chèvre. Presque une goutte d'eau dans l'océan de ses 21.000 sociétaires.

Un exercice de conjugaison

La petite coopérative drômoise (84 millions de chiffre d'affaires-320 salariés) n'arrive pas les mains vides. Elle apporte en dot quelque 900 adhérents supplémentaires et près de 40 implantations de proximité : silos, magasins agricoles et jardineries grand public sous l'enseigne Gamm Vert. Autant de pôles qui viennent compléter les sites de transformation agro-alimentaire que possède déjà le Normand dans le couloir rhodanien. Parmi ceux-ci, citons les fromageries de Crest, Vinay Guilloteau, les Salaisons du Maconnais ou encore les usines légumières Primeale et Florette dans l'Ain et le Vaucluse. .

« Avec cette fusion, la région Alpes Sud Est d'Agrial atteint la taille des régions que nous connaissons dans le Grand Ouest », salue son président, Arnaud Rigoulet.

Natura Pro dépose également dans la corbeille de mariage son savoir-faire en matière de semences mais surtout d'eau et d'irrigation. Une expertise dont tous les adhérents d'Agrial, y compris ceux situés au Nord de la Loire, risquent d'avoir un criant besoin dans les prochaines années, changement climatique oblige.

Dans l'autre sens, la coopérative de Montélimar devrait trouver dans cette alliance davantage de débouchés pour ses agriculteurs. « Cela va permettre à nos adhérents d'avoir accès à de nouvelles filières, ainsi qu'à toute l'expertise technique que porte aujourd'hui Agrial », souligne son ex président Christophe Devos, désormais administrateur de sa nouvelle maison mère. En s'intégrant à poids-lourd du secteur, les sociétaires de feu Natura Pro peuvent aussi espérer profiter d'une assise financière plus solide. Pas exactement un point de détail face au mur d'enjeux qui se dresse devant le monde paysan.