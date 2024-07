Expertise automobile : le caennais Creativ (groupe Adenes) s'offre le nîmois KPI

L'expert auto franc-tireur serait-il une espèce en voie de disparition ? Mis sous pression par les assureurs, le secteur se concentre entre les mains d'un nombre de plus en plus réduit d'acteurs, depuis quelques années. Le mouvement connaît une accélération. En témoigne l'annonce faite ce lundi, par le groupe parisien d'expertise en assurance Adenes de la fusion entre sa filiale normande Creativ' et le Nîmois KPI, lui-même né en 2016 du rapprochement de plusieurs cabinets. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué mais l'intention est claire.

Le nouvel ensemble, qui revendique le titre de « leader indépendant de l'expertise automobile », cherche à peser davantage dans un paysage dominé de la tête et des épaules par le groupe BCA, fondé il y a plus de 60 ans par les assureurs. Bientôt doté d'une marque commune, il pourra compter sur 900 collaborateurs et un réseau de 80 agences en France. Soit une force de frappe proche celle de son concurrent à qui il entend manifestement mordre les mollets. « Nous nous plaçons dans un posture offensive », confirme Romain Caillet, directeur général adjoint de Creativ'.

Des dommages de plus en plus complexes

Le mariage, sous l'égide d'Adenes, est aussi commandé par la multitude d'enjeux auxquels doit faire face le secteur. A commencer par le virage technologique de l'écosystème automobile. Si la promesse des « véhicules autonomes zéro accident », chiffon rouge pour les experts, semble avoir du plomb dans l'aile, les intéressés doivent composer avec l'évolution rapide des sinistres. « Ils sont beaucoup moins mortels mais de plus en plus complexes et marqués par une flambée du coût des réparations », souligne Nicolas Ponce de Leon, président de KPI.

D'où l'obligation faite aux entreprises du secteur d'optimiser leur organisation pour réduire leurs propres coûts, tout en montant en compétences. A l'instar des garagistes, les experts doivent être en capacité d'effectuer des diagnostics sur des voitures ou des camions transformés en véritables logiciels sur roues, comme le rappelle Romain Caillet. « Cela n'est pas un hasard si nous recrutons de plus en plus d'ingénieurs et de spécialistes de l'informatique embarquée pour traiter les données extraites des véhicules », observe t-il.

Vers un boom de l'expertise à distance

Pour simplifier ces opérations autant que pour raboter ses tarifs (et au passage son bilan carbone), la nouvelle entité mise également sur le développement de l'expertise à distance qui concerne aujourd'hui environ 30% de ses interventions. Son objectif ? Porter cette part à 50 puis 60% à terme. Dans cette perspective, une expérimentation a été lancée avec des casques de réalité virtuelle Apple Vision Pro importés des Etats-Unis. « Si elle est concluante, il suffira aux garagistes de se munir d'un smartphone pour que nous puissions effectuer un diagnostic à distance avec un degré de finesse inégalé », se félicite Nicolas Ponce de Leon.

Pas question, pour autant, de réduire la voilure dans le réseau des agences, assurent les dirigeants de KPI et de Creativ' qui promettent dans un communiqué de « pérenniser les emplois existants ». « La proximité est indispensable, expliquent-ils de vive voix. Nos clients nous demandent de réduire les délais de prise en charge et d'accompagnement de leurs assurés qui supportent mal les ruptures de mobilité ». Moyennant quoi, le nouveau « pôle d'expertise automobile » du groupe Adenes table sur un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros « à moyen terme » contre 78 aujourd'hui (48,5 pour le Caennais - 29,5 pour le Nîmois).