Automobile : les voitures d'occasion électriques récentes sont désormais moins chères que les véhicules diesels

« C'est le bon moment pour acheter un véhicule électrique d'occasion ! », annonce Anaïs Harmant, directrice Marketing de La Centrale, le site spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion. Ce dernier vient de publier ses observations sur le dernier trimestre, et première surprise : « pour la première fois, les véhicules électriques récents deviennent plus abordables et accessibles que les véhicules diesels du même âge », conclut le rapport.

« La moyenne de prix des véhicules électriques âgés de 2 à 4 ans est de 20.000 euros, contre 24.000 euros pour le diesel », confirme Anaïs Harmant.

Une tendance qui s'explique par plusieurs raisons, à commencer par l'offre de voitures électriques, en forte augmentation depuis l'année dernière, qui commence à alimenter fortement le marché de l'occasion.

Lire aussiAutomobile : le prix des voitures électriques d'occasion chute de 13%

Maintien du bonus à l'achat et retour de véhicules d'entreprises

« Rien qu'en 2023, le volume de véhicules électriques d'occasion a augmenté de 181% », précise Anaïs Harmant.

Les voitures électriques neuves sont également moins chères, portées par une concurrence accrue avec les modèles venus de Chine et le maintien du bonus écologique à l'achat permet de diminuer le prix à l'achat. Par conséquent, cette baisse du prix des véhicules neufs entraîne celle des véhicules d'occasion.Tesla a également effectué de multiples rabais l'année dernière, baissant directement le prix de ses modèles en occasion et entrainant avec lui tout le marché.

Enfin, les loueurs de courte durée commencent à envoyer leurs véhicules sur le marché de l'occasion, de même que les premières entreprises à avoir souscrit à des contrats de leasing de voitures électriques. « Il y a également eu du déstockage sur certains modèles », d'après le cabinet d'études AAAData.

Des baisses de prix... pour l'instant

Ces facteurs combinés entraînent donc des prix de véhicules électriques plus bas que ceux du diesel. Ces derniers sont également maintenus élevés en raison d'une forte demande sur cette motorisation liée à « un effet de rareté de ces véhicules dans le neuf », explique La Centrale. Les prix des voitures électriques d'occasion devraient continuer leur déclin sur le reste de l'année, anticipe le site internet, du moins jusqu'à un éventuel changement de politique.

Lire aussiL'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035 peut-elle être reportée ?

« Si les bonus à l'achat ne sont pas renouvelés, nous pouvons à l'avenir nous attendre à une hausse des prix des véhicules électriques d'occasion récents, le contexte actuel est donc particulièrement propice aux bonnes affaires », appuie Anaïs Harmant.

Le site AutoScout24, concurrent de La Centrale, est moins optimiste. « Les prix des véhicules d'occasion, malgré une certaine stabilité désormais, restent élevés et il est peu probable que nous retrouvons un jour les niveaux de prix que nous avons connu avant la crise. L'achat automobile restera un investissement important pour la grande majorité des consommateurs français. »

De façon générale, toutes les motorisations et toutes les tranches d'âge de véhicules d'occasion voient leur prix baisser selon le rapport de La Centrale, à -8,3% sur l'année et -4,2% sur le trimestre. Signe d'un véritable changement, les voitures de plus de 15 ans, dont le prix ne baissait pas ces dernières années en raison d'une forte demande, sont en baisse de 6,3% sur ce trimestre.

Ces chutes de prix ont permis au marché de l'occasion de se stabiliser en juin, alors que le marché des véhicules neufs perd 5%. Les ventes de voitures électriques ont ainsi fait un bond de 73% ce mois-ci, portées par les baisses de prix, selon le cabinet AAAData. La Renault Zoé, la Peugeot 208 et la Fiat 500 restent les trois modèles les plus commercialisés sur le marché de la revente.