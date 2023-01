Airbus Helicopters : une année 2022 record en termes de prises de commandes

Dans un contexte de reprise de plusieurs segments de marché mais de guerre en Ukraine, Airbus Helicopters a réalisé une année 2022 « solide », selon les termes de son PDG, Bruno Even. Sans être pour autant éblouissante l'an dernier en termes de prise de commandes (hors contrat de modernisation du Tigre signé en 2022). Le constructeur de Marignane a engrangé 362 commandes nettes (374 commandes brutes), contre 414 commandes nettes en 2021 (268 nettes en 2021). Soit un recul de 12,5%. L'année dernière, Airbus Helicopters a notamment vendu dans sa gamme d'hélicoptères lourds et médium 14 Super Puma (dont 12 Caracal aux Émirats Arabes Unis affermis en juin), 8 H175 et 12 de sa nouvelle machine H160.

« Dans le contexte, nous considérons que c'est une performance », a estimé son PDG Bruno Even lors d'une conférence téléphonique.

Toutes ces commandes soulignent « la reprise en cours du marché avec un nombre impressionnant de 216 hélicoptères monomoteurs légers vendus », a souligné Airbus Helicopters. Avec le contrat de modernisation du Tigre Mark 3 (4 milliards d'euros) signé en mars dernier, 2022 doit être une année record en matière de prises de commandes pour le constructeur. Par ailleurs, Airbus Helicopters a livré 344 appareils l'an dernier, un bilan relativement stable (+ 2%) par rapport à 2021 (338 hélicoptères livrés). Enfin, le constructeur revendique 52% de parts de marché sur les marchés civil et parapublic, en retrait de 13% en 2022 en raison des inquiétudes macroéconomiques. De son côté, le marché militaire a progressé de 29%.



Un EBIT à 10% ?

Bruno Even pourrait avoir une belle satisfaction sur le plan de la performance financière d'Airbus Helicopters. Il ne fait pas mystère de vouloir atteindre les 10% d'EBIT. « Je considère qu'une société comme Airbus Helicopters doit être capable de viser les 10% d'Ebit. C'est l'objectif », avait-il expliqué en novembre 2021 dans une interview à La Tribune. Depuis son arrivée en 2018, l'EBIT a progressé significativement passant de 337 millions d'euros en 2017 à 535 millions en 2021. Soit un bond de près de 60% (58,75%).

Sur les 9 premiers mois de 2022, le constructeur franco-allemand a réalisé un EBIT de 380 millions d'euros (314 millions sur la même période en 2021). Cet indicateur financier était en partie porté par la croissance des activités de services et un mix favorable des programmes. Sur l'ensemble de l'année, il pourrait frôler le fameux Graal des 10% d'EBIT en 2022, et pourquoi pas l'atteindre en 2023 ? Une performance qui serait inédite, notamment dans un contexte de stabilité du chiffre d'affaires sur les cinq dernières années (6,4 milliards en 2017, 6,5 milliards en 2021).

A la question : « quand comptez-vous atteindre les 10% d'Ebit ? En 2022, en 2023 ? » Bruno Even avait alors répondu en novembre 2021 : « Je pense qu'on est sur la bonne dynamique et la bonne direction. Il n'y a pas de raison de penser que sur le moyen terme, on ne l'atteindra pas ».

Des perspectives commerciales alléchantes

Les perspectives commerciales pour 2023 sont alléchantes. A condition de négocier deux affaires stratégiques pour Airbus Helicopters et de bien renégocier sans perdre trop de plumes une ambition à la baisse de la France pour la modernisation du Tigre, qui passerait du standard 3 à un standard 2+, comme La Tribune l'évoquait mardi. En Allemagne, Airbus Helicopters se bat pour gagner cette année une méga-commande cruciale et stratégique pour le constructeur. Cruciale par le nombre d'appareils : il s'agit du renouvellement de 40 Super Puma de la Bundespolizei. Stratégique parce que la Bundespolizei est un client clé pour Airbus Helicopters, qui propose le H225. « Vous pouvez imaginer la visibilité et l'impact que pourrait avoir sur notre activité une commande de cette envergure », avait-il fait valoir en novembre 2021 à La Tribune.



En Grande-Bretagne, le constructeur bataille sur une campagne très importante d'autant plus qu'elle concerne le remplacement des Puma par une quarantaine d'appareils. Cette campagne est également stratégique pour le constructeur, qui souhaite garder des liens privilégiés - industriels et stratégiques - avec le ministère de la Défense britannique (MoD). Airbus Helicopters propose la version militarisée du H175, qui pourrait être fabriqué à Broughton au Pays de Galles si le constructeur gagne. Au-delà du marché britannique, l'objectif de Bruno Even est d'adresser tout le marché export pour faire pencher la balance en faveur d'Airbus Helicopters.

Enfin, le constructeur compte sur le plan commercial sur son nouvel appareil H160, qui a déjà été commandé à plus d'une centaine d'exemplaires. Les premiers exemplaires ont été livrés. Le premier H160 a été livré à un client brésilien, transporté par un Airbus Beluga, en juillet 2022. Peu de temps après, le H160 d'All Nippon Helicopter est entré en service au Japon et la Marine française a pris livraison du premier H160 pour les opérations SAR. En revanche, le marché de l'oil&gas, qui représentait 20% des ventes d'Airbus Helicopters dans les années 2010, reste encore atone en dépit du renouvellement des flottes attendu. « Il y a un besoin de remplacer les hélicoptères sur le marché qui a été retardé en raison des faibles cours » du brut les années passées », a confirmé Bruno Even. Un marché sur lequel le H175 répond bien aux besoins des opérateurs offshore sur le plan opérationnel et en termes de performances, estime le constructeur.