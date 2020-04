Airbus : le deuxième trimestre sera douloureux

Avec la crise du Covid-19 et les conséquences catastrophiques sur le transport aérien, Airbus est entré dans une zone de turbulences extrêmement fortes pouvant, de l'aveu même de son directeur général Guillaume Faury, mettre en cause la survie du groupe si des mesures fortes de réductions des coûts et de redimensionnement de l'entreprise ne sont pas prises.

Un premier trimestre déjà affecté

La tempête va souffler très fort sur l'avionneur et l'ensemble du secteur aéronautique. Déjà au premier trimestre, alors que le transport aérien n'était pas à l'arrêt comme il l'est en quasi totalité depuis fin mars - début avril, l'impact du coronavirus a pesé sur les comptes du constructeur. Le chiffre d'affaires a reculé de 15% à 10,63 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajusté a chuté de 49% pour tomber à 281 millions d'euros. Seuls 122 avions ont pu être livrés et soixante autres appareils, produits, n'ont pu être livrés en raison de l'épidémie.

Le deuxième trimestre s'annonce autrement plus difficile, en raison d'une chute des livraisons. La majorité des compagnies aériennes ont cloué au sol la quasi-totalité de leur flotte et cherchent par tous les moyens à préserver...