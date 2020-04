Airbus : face au Covid-19, la livraison des avions devient..."électronique"

Si des compagnies aériennes demandent de reporter leurs livraisons d'avions, il y a encore de nombreux transporteurs qui maintiennent leur commande. Airbus a d'ailleurs prévu de maintenir les deux tiers de sa production au cours des prochains mois, soit plus de 500 avions sur une base annuelle. Mais avec les mesures de confinement imposées dans de nombreux pays à travers la planète, la fermeture des frontières, comme l'espace Shenghen, il est extrêmement difficile pour certaines compagnies d'envoyer pendant plusieurs jours des équipes à Toulouse, Hambourg, ou vers les autres sites de livraison d'Airbus, à Mobile aux Etats-Unis, Mirabel au Canada et Tianjin en Chine, pour assurer le processus de livraison de l'avion et repartir avec l'appareil vers leur pays d'origine. Pour cette raison, des livraisons n'ont pu être effectuées.

Face à ces problèmes, Airbus a mis en place un système de livraison...."électronique", qui permet aux compagnies aériennes d'effectuer les tâches de réception technique de l'avion (TAC), le transfert de propriété (TOT), sans avoir de personnels présents sur place. Le processus de livraison se limite donc à la présence des pilotes de la compagnie pour...