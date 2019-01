Altran reconnait avoir été victime d'une cyberattaque

Dans un communiqué publié ce lundi, Altran a reconnu avoir été victime d'une cyberattaque. Ce qui est relativement rare dans le monde des entreprises d'admettre. Une attaque qui avait été révélée vendredi par "La Lettre A". "Le 24 janvier 2019, Altran a été la cible d'une cyberattaque affectant ses opérations dans certains pays européens", a annoncé le groupe de services d'ingénierie et de R&D (Recherche et Développement). Pour protéger les clients, employés et partenaires, Altran a "immédiatement déconnecté" son réseau informatique et toutes les applications.

"La sécurité de nos clients et des données est et sera toujours notre priorité absolue", a rappelé Altran.

"Aucun vol de données"

Le groupe a mobilisé "des experts techniques et d'investigation indépendants mondialement reconnus", et l'enquête menée avec eux "n'a révélé aucun vol de données ni aucun cas de propagation de l'incident à nos clients", a assuré Altran. Selon le groupe, le plan de rétablissement se déroule "comme prévu" et les équipes techniques restent "pleinement mobilisées". Tout au long du processus, Altran a expliqué avoir "été en contact avec ses clients, les autorités gouvernementales et les régulateurs compétents".

Le National Cyber ​​Security Center, une organisation publique britannique chargée de la lutte contre les cyberattaques, a annoncé vendredi enquêter sur une campagne de détournement de système de noms de domaine (DNS) à grande échelle qui a touché des agences gouvernementales et des entreprises dans le monde entier.

L'ANSSI redoute un cyber-Pearl Harbor

Le directeur de l'Anssi, le gendarme français de la sécurité informatique, Guillaume Poupard, redoute une "succession d'attaques massives surprises", estimant que tous les éléments techniques sont réunis pour un "cyber-Pearl Harbor". "Nous redoutons et souhaitons éviter une succession d'attaques massives surprises. Tous les éléments techniques sont disponibles, il ne reste plus qu'avoir la volonté et d'allumer la première mèche", s'est inquiété le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, dans un entretien au Parisien, vendredi soir.

Guillaume Poupard met en garde contre deux menaces, "le vol de renseignements" et le "sabotage". "Le contexte géopolitique se dégradant, certains pays auront peut-être un jour la tentation de s'en prendre à nous avec des cyberattaques", a-t-il prévenu. Le patron de l'Anssi a expliqué avoir "détecté des attaques d'acteurs étatiques, privés ou terroristes qui ne visent pas encore à détruire, mais à s'installer et surtout à étudier les systèmes informatiques" dans trois secteurs importants : "l'énergie, les télécoms et les transports". "Il faut par exemple anticiper les attentats terroristes qui impliqueraient dans 10 ans un avion dont le système a été piraté", a-t-il précisé.