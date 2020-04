Boeing lance un plan de départs volontaires pour passer la crise du coronavirus

Dave Calhoun, le patron de Boeing a présenté jeudi à ses salariés la mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires, sans en préciser l'ampleur. Objectif : baisser les coûts pour soulager la trésorerie et surmonter les conséquences de la pandémie de coronavirus. Il y a trois semaines, un gel des embauches et des heures supplémentaires, avait été acté, sauf dans certains secteurs critiques. Dave Calhoun a précisé que les employés qui choisiraient de partir pourraient bénéficier d'une couverture santé pendant un certain temps, un aspect très important aux Etats-Unis, où il n'y a pas de couverture santé universelle, comme en Europe par exemple. Le constructeur emploie plus de 150.000 personnes à travers le monde, dont 70.000 dans le seul Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

"Ces mesures vont nous mener jusqu'à la reprise à condition que nous ne soyons pas confrontés à d'autres défis", a expliqué Dave Calhoun dans un message à tous les employés du groupe.

Les compagnies ne sont pas en mesure d'acheter des avions

L'industrie aéronautique est parmi les premières victimes économiques de la pandémie de Covid-19. Déjà embourbé dans la crise de son 737 MAX, interdit de vol depuis plus d'un an après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, Boeing peut en effet s'attendre à des annulations ou des reports de livraisons en raison de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les compagnies aériennes. De nombreuses compagnies aériennes pourraient ne pas survivre au deuxième trimestre à la crise de liquidités provoquée par la pandémie de coronavirus et aucune ne semble actuellement disposée à acheter le moindre avion d'ici la fin de l'année, ont expliqué mardi les dirigeants de l'Association internationale du transport aérien. Surout, la crise s'annonce longue et difficile et une reprise du transport aérien n'est pas attendue avant 2021.

Appel à l'aide pour toute l'industrie aéronautique américaine

Problème, le groupe doit également s'assurer que ses fournisseurs tiennent le choc. Et c'est pour cette raison que le constructeur a demandé mi-mars un plan d'aide de 60 milliards de dollars pour l'industrie aéronautique américaine. Pour le patron de Boeing, il est essentiel de "maintenir la stabilité de (la) chaîne de fournisseurs pour être prêt à redémarrer une fois que la pandémie sera terminée". Boeing et sa chaîne de fournisseurs représentent au total 2,5 millions d'emplois aux Etats-Unis, selon Boeing.