Dassault Systèmes : Charles Edelstenne passe la main

Une page historique se tourne chez Dassault Systèmes. Charles Edelstenne va devoir se résoudre à passer la main à la tête du conseil d'administration du fleuron numérique du groupe Dassault. Atteint par la limite d'âge le 9 janvier 2023 (85 ans), l'homme fort du Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) est l'un des deux fondateurs de cette "startup" créée dans les années 80 (1981) pour commercialiser le logiciel de conception assistée par ordinateur, CATIA. Un logiciel développé initialement pour les besoins de Dassault Aviation, le constructeur des Mirage, des Rafale ainsi que des Falcon (avions d'affaires). Pour soutenir ce projet, Marcel Dassault avait alors demandé à Charles Edelstenne d'investir également dans la société. Fin 2021, ce dernier détenait 5,96% du capital de Dassault Systèmes, qui est actuellement valorisée plus de 53 milliards d'euros, tandis que GIMD en possédait 40,18%.

Aujourd'hui milliardaire, Charles Edelstenne, qui a été prolongé de deux ans à la tête de GIMD à partir de janvier 2023, ne sera jamais très loin de Dassault Systèmes. A la date de son anniversaire, il deviendra président d'honneur et restera administrateur. En outre, il passe le témoin à un très proche, Bernard Charlès (65 ans), qui deviendra en janvier prochain PDG du groupe et qui a été auprès de son mentor depuis plus de 35 ans en tant que directeur général (depuis 1995) et vice-président du conseil (depuis 2016). "Il a été le moteur des transformations majeures, qui ont marqué l'industrie et permis la croissance de l'entreprise", a souligné Charles Edelstenne à propos de Bernard Charlès. Enfin, le conseil de Dassault Systèmes a nommé Pascal Daloz directeur général délégué à compter du 9 janvier 2023. En 2020, il avait nommé directeur général adjoint en charge des opérations et des finances.

"Notre travail en duo sur près de deux générations nous a permis d'apprendre l'un de l'autre et d'apprécier cette confrontation d'idées à partir de laquelle nous avons pu développer Dassault Systèmes à l'échelle mondiale. Mon intention est d'appliquer cette même école dans le duo que je forme déjà avec Pascal Daloz depuis plus de 20 ans", a expliqué Bernard Charlès.

Dassault Systèmes relève à la hausse ses résultats

Le géant français du logiciel (4,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021) a par ailleurs relevé légèrement sa prévision de bénéfice pour 2022. Le groupe, qui a suspendu après le début de l'invasion de l'Ukraine ses activités en Russie (moins de 0,5% de son activité), a souligné mercredi que cet effet était plus que compensé par de bons résultats opérationnels et un effet de change favorable. En conséquence, son bénéfice par action, indicateur clef, devrait augmenter de 9% à 11% sur l'année, contre une hausse comprise entre 3% et 6% prévue précédemment, selon un communiqué.

La prévision de progression du chiffre d'affaires reste identique, entre +9% et +10%. La prévision de marge opérationnelle est revue à la hausse, pour se situer désormais dans une fourchette comprise entre 33,4% et 33,7%. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes a augmenté de 8%, à 1,32 milliard d'euros, et le bénéfice net a grimpé de 20%, à 362,3 millions d'euros.