Face à la menace de la Russie et de Wagner, la Pologne gonfle encore son budget défense

Sur fond de guerre en Ukraine, pays dont elle est limitrophe, la Pologne a décidé de mettre le paquet sur sa défense. « L'année prochaine, nous prévoyons de dépenser 137 milliards de zlotys (33 milliards de dollars) pour la défense. Cela représente plus de 4% de notre PIB », a déclaré le président Andrzej Duda, cité par l'agence PAP, lors d'un salon militaire à Kielce (sud) ce mardi 5 septembre.

C'est donc plus que ce que le pays s'était engagé à dépenser initialement (4%) et encore bien davantage que les 2% demandés par l'Otan.

« Il n'y a pas de prix qui ne vaille la peine d'être payé pour que la Pologne soit libre, souveraine et indépendante, et pour que les Polonais puissent vivre en toute sécurité », a ajouté Andrzej Duda.

D'autant que l'Ukraine s'inquiète de voir des membres de Wagner se rapprocher de sa frontière avec la Biélorussie. Fin juillet, le ministère biélorusse de la Défense avait, en effet, annoncé la présence de membres de cette milice privée russe dans une caserne militaire biélorusse située à cinq kilomètres à peine de la Pologne, membre de l'Otan. Quelques jours plus tard, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait alerté sur le fait qu'une centaine de ces mercenaires s'était rapproché de la ville biélorusse de Grodno, près des frontières polonaise et lituanienne. Cette ville occupe une position stratégique puisqu'elle se trouve à proximité de la trouée de Suwalki, une bande de terre située le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, qui sépare la Biélorussie de l'enclave russe de Kaliningrad.

« La situation devient de plus en plus dangereuse (...). Il est très probable qu'ils (les miliciens de Wagner) se déguiseront en garde-frontières biélorusses et aideront les migrants illégaux à pénétrer sur le territoire polonais, afin de déstabiliser la Pologne », avait ainsi déclaré Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse à Gliwice, dans l'ouest de la Pologne. « Ils essaieront très probablement d'entrer en Pologne en se faisant passer pour des migrants illégaux, ce qui constitue une menace supplémentaire », avait-il ajouté.

Contrat conclu sur des missiles antinavires norvégiens

De quoi inciter la Pologne à renforcer sa défense qui a également annoncé ce mardi acheter quatre systèmes norvégiens de missiles antinavires d'après leur constructeur, le groupe Kongsberg Defence & Aerospace. Le montant de l'opération s'élève à environ 16 milliards de couronnes (1,4 milliard d'euros). Baptisés NSM (Naval Strike Missile), il s'agit de missiles subsoniques de plus de 185 km de portée, pouvant être tirés de différentes plateformes navales ou terrestres contre des cibles en mer ou à terre.

L'armée polonaise a été la première cliente de ce système de défense côtière en 2008 et avait passé une nouvelle commande en 2014, souligne Kongsberg dans un communiqué boursier. Selon le groupe, il a été adopté depuis par 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, le Japon, la Norvège et l'Espagne.

« Les nouvelles livraisons continueront jusque dans les années 2030 », précise Kongsberg qui précise que le contrat avec la Pologne dépend encore d'une autorisation de financement à l'export qui est attendue « d'ici quelques semaines », indique le groupe.

Réarmement massif en cours

Cette annonce illustre l'effort de réarmement massif dans lequel la Pologne s'est engagée depuis l'invasion russe en Ukraine. Le pays a signé ces derniers mois de nombreux contrats de grosses acquisitions, principalement avec les États-Unis et la Corée du Sud, portant sur des avions de combat, des chars lourds ou encore des hélicoptères de combat.

Fin août par exemple, Washington a approuvé un contrat géant incluant la vente de 96 hélicoptères d'attaque Apache à la Pologne d'une valeur de 12 milliards de dollars. Cela « va améliorer la capacité de la Pologne à faire face aux menaces actuelles et futures en apportant une force crédible, capable de dissuader des adversaires et de participer à des opérations de l'Otan », justifiait le département d'État américain.

D'autres contrats conclus avec les Américains portent sur 32 avions de combat F-35, 366 chars Abrams et des systèmes antimissiles Patriot. Ceux avec la Corée du Sud englobent un millier de chars K2, près de 700 obusiers automoteurs, 50 avions de combat FA-50 et 288 systèmes lance-roquettes multiples K239. La Pologne a également acheté à la filiale britannique du groupe européen d'armement MBDA des missiles antiaériens d'une valeur d'environ 1,9 milliard de livres (2,4 milliards de dollars).

« D'ici deux ans, nous aurons l'armée de terre la plus puissante d'Europe, si ce processus [de réarmement] se poursuit », se félicitait début août le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak.

