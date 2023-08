Face à la Russie, la Pologne poursuit son réarmement à marche forcée en achetant 96 hélicoptères Apache à Boeing

« D'ici deux ans, nous aurons l'armée de terre la plus puissante d'Europe, si ce processus se poursuit », se félicitait récemment le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak. Et pour cause, la Pologne, qui a annoncé en janvier planifier de dépenser 4% de son PIB dans la défense, un objectif bien au-delà des 2% demandés par l'Otan, multiplie les contrats de grosses acquisitions d'armements, principalement avec la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Ces derniers ont d'ailleurs approuvé, lundi, un contrat géant d'armement incluant la vente de 96 hélicoptères d'attaque Apache avec la Pologne. Varsovie avait, en effet, demandé l'an passé à Washington des hélicoptères Apache, un modèle construit par Boeing, pour remplacer ses appareils soviétiques vieillissants. La vente, qui s'élève au total à 12 milliards de dollars, « va améliorer la capacité de la Pologne à faire face aux menaces actuelles et futures en apportant une force crédible, capable de dissuader des adversaires et de participer à des opérations de l'Otan », a écrit le département d'Etat américain en annonçant avoir approuvé la vente et notifié le Congrès. Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a confirmé sur X (ex-Twitter) le contrat, ajoutant que « jusqu'à ce que les procédures soient achevées et que les hélicoptères achetés soient livrés à la Pologne, l'armée américaine nous fournira des hélicoptères Apache sur ses propres ressources ».

Réchauffement des relations entre la Pologne et les Etats-Unis

Cette vente de 96 hélicoptères Apache de modèle AH-64E conforte les liens qui entre les Etats-Unis et la Pologne, même si les relations s'étaient dégradées récemment, l'administration Biden s'opposant aux positions conservatrices du gouvernement de Varsovie sur les droits LGBT+ et la liberté de la presse, notamment. La Pologne est « une force de stabilité politique et de progrès économique en Europe », a d'ailleurs affirmé lundi le département d'Etat. Des liens qui poussent Varsovie à acheter davantage aux Etats-Unis qu'en Europe.

La Pologne, membre de l'Otan et de l'Union européenne et alliée fidèle de l'Ukraine, sert, depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, de plateforme logistique à l'armée américaine, qui a livré d'immenses quantités d'armement à l'armée ukrainienne via la frontière polonaise.

En juin dernier, Varsovie avait déjà reçu ses premiers chars américains Abrams, préalablement utilisés par les Marines, dans le cadre d'un autre contrat d'armement d'un montant de 1,4 milliard de dollars. L'armée polonaise, la première armée étrangère à bénéficier de ce tank lourd, attend, pour fin 2024, 250 autres Abrams, neufs. Et, début août, le ministre polonais de la Défense avait annoncé vouloir acheter au consortium italien Leonardo 22 hélicoptères AW-101. « Jeudi, nous avons envoyé une invitation à négocier la livraison de 22 hélicoptères multirôles AW101, qui remplaceront bientôt des appareils post-soviétiques », avait indiqué Mariusz Blaszczak sur X (ex-Twitter).

Le ministre de la Défense n'avait toutefois pas précisé ni les modalités d'achat ni le prix attendu d'acquisition de ces appareils produits par le consortium italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo. La Pologne a, par le passé, déjà commandé quatre AW-101 pour sa marine nationale. Ces appareils doivent lui être livrés cet automne.

Tensions avec la Russie

Mais du côté de la Russie, on voit d'un mauvais œil les nombreuses commandes d'armement passées par la Pologne. « Il existe des risques liés à la militarisation de la Pologne, qui est devenue le principal instrument de la politique antirusse des Etats-Unis », a ainsi dénoncé début août le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

D'autant que les tensions entre Varsovie et Moscou s'aggravent à la frontière entre la Biélorussie, pays allié de la Russie, et la Pologne depuis que le ministère biélorusse de la Défense a annoncé, fin juillet, la présence de membres de la milice privée russe Wagner dans une caserne militaire biélorusse située à cinq kilomètres à peine de la Pologne. Quelques jours plus tard, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait alerté sur le fait qu'une centaine de ces mercenaires s'était rapproché de la ville biélorusse de Grodno, près des frontières polonaise et lituanienne. Cette ville occupe une position stratégique puisqu'elle se trouve à proximité de la trouée de Suwalki, une bande de terre située le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, qui sépare la Biélorussie de l'enclave russe de Kaliningrad.

En conséquence, le ministre de la Défense polonais a annoncé, le 10 août, le déploiement de soldats supplémentaires à la frontière avec la Biélorussie. « Environ 10.000 soldats seront à la frontière, dont 4.000 viendront directement renforcer la garde-frontière et 6.000 seront placés en réserve », a ainsi précisé Mariusz Blaszczak sur les ondes publiques. « Nous rapprochons l'armée de la frontière pour effrayer l'agresseur afin de le dissuader de nous attaquer », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)