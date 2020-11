KNDS (Nexter, KMW) : vers une évolution de la gouvernance

Restera ou restera pas ? Ou en d'autres termes le PDG de Nexter et coprésident de KNDS, la filiale à 50/50 entre Nexter et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Stéphane Mayer sera-t-il reconduit dans ses fonctions dans les deux sociétés. La réponse appartient à l'État, qui contrôle 100% de Giat Industries, actionnaire direct de KNDS (50%). En tout cas, la question occupe beaucoup les esprits chez Nexter et dans la filière française de l'armement terrestre, qui soupçonne le gouvernement de vouloir profiter de cette période de transition pour confier les clés de l'armement terrestre à l'Allemagne. Ce qui entraine depuis quelques semaines une très grande fébrilité dans la filière en France, et bien évidemment chez Nexter également. Un nom a même circulé pour le remplacement de Stéphane Mayer, celui de Martin...