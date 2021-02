L'Eurodrone présenté au Bundestag à la fin du premier trimestre 2021

En ordre de bataille. Dans un document important publié mardi et signé par la ministre de la Défense allemande Annegret Kramp Karrenbauer et l'inspecteur général de la Bundeswehr (armée allemande), Eberhard Zorn, le ministère de la Défense souhaite développer des outils stratégiques de planification pour renforcer de façon cohérente les capacités des forces armées allemandes et développer une culture stratégique : mise en œuvre d'une loi fédérale de programmation financière et création d'un Conseil national de sécurité. A travers ce document, l'Allemagne affiche sa volonté de renforcer son influence, via la Bundeswehr, sur le plan européen et international. Le ministère souhaite également réactualiser la défense du territoire national.

Dans ce document de sept pages, la France, qui se plait toujours à évoquer le couple franco-allemand dans le domaine de la défense, n'est citée... qu'une fois. Au même titre qu'Israël, l'Australie et le Japon. Au-delà de ce point, le ministère tire un constat lucide sur l'état de son armée. "La...