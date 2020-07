Défense européenne : l'Allemagne veut garder l'Europe sous le parapluie de l'OTAN

Le 1er juillet, l'Allemagne a pris 13 ans après la présidence du Conseil de l'Union européenne (UE). Dans ce cadre, Berlin a publié le 30 juin ses objectifs en matière de sécurité et la défense. Pas de surprise, l'Allemagne persiste et signe : l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) "est et reste la pierre angulaire de la sécurité et de la défense" en Europe. Si l'Allemagne souhaite renforcer l'Union européenne (UE) dans le domaine de la défense, c'est pour mieux s'intégrer dans la stratégie de l'OTAN. "L'UE et l'OTAN peuvent apporter une valeur ajoutée décisive pour accroître la résilience aux crises futures", estime Berlin. Et d'enfoncer le clou en assurant que "le pilier européen de l'OTAN sera également renforcé par une coopération accrue entre les États membres de l'UE dans le domaine de la sécurité et de la défense". On est loin, très loin de la vision gaullienne sur la souveraineté.



L'Allemagne s'est fixé l'objectif de doter l'Europe d'un outil stratégique baptisé "boussole stratégique", qui permettra aux États membres de l'UE...