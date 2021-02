Allemagne, la tentation du hold-up du siècle sur le SCAF

Décidément, l'Allemagne n'est jamais rassasiée. Berlin, qui avait pourtant signé en octobre 2019 des accords avec Paris sur la répartition des taches et des leaderships sur le programme SCAF (Système de combat aérien du futur), veut plus, toujours plus. "Les Allemands jouent sur tous les registres pour obtenir des gains supplémentaires sur ce programme", explique-t-on à La Tribune. La chancelière allemande Angela Merkel a d'ailleurs clairement soutenu les revendications des industriels allemands, notamment Airbus, à l'issue vendredi du conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Depuis plus d'un mois, la situation est explosive entre Airbus) et Dassault Aviation, les deux chefs de file industriels du programme, alors que le contrat de la phase 1B du SCAF, qui vise la réalisation de démonstrateurs - un budget à plus de 6 milliards d'euros -, se négocie âprement dans un calendrier très resserré.

"On a un petit peu rouvert le sujet de la répartition et de la poursuite des travaux. (...) C'est un projet, qui est sous leadership français, mais il faut quand même que les partenaires allemands puissent être à un niveau satisfaisant face à leurs partenaires (français, ndlr). Et donc, on doit voir précisément les questions de propriété intellectuelle, de...