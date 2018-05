L'Ukraine, l'eldorado d'Airbus Helicopters à l'est

Une éclaircie à l'est pour Airbus Helicopters après bien des mauvaises nouvelles dans les ex-pays de l'Est. L'Ukraine et la France ont signé mardi un accord portant sur l'acquisition de 55 hélicoptères Airbus pour un montant pouvant atteindre jusqu'à 555 millions d'euros, annonce le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. Ces appareils de type H125, H145 et H225 seront destinés à des missions de sécurité civile. Airbus Helicopters se félicite de la signature de cet accord intergouvernemental avec l'Ukraine en vue de l'acquisition de 55 hélicoptères. Un accord qui sécurise un peu plus cette vente d'hélicoptères à l'Ukraine.

"La France prévoit de soutenir financièrement cette opération par des garanties publiques et un prêt du Trésor", est-il précisé dans un communiqué diffusé par Bercy.

Quatre premiers appareils prêts dès cette année

L'accord a été signé mardi matin à Paris par Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, et le ministre de l'Intérieur ukrainien, Arsen Avakov. Le ministre ukrainien a précisé sur Twitter que "l'utilisation des quatre premiers hélicoptères modernes Super Puma commencera dès cette année". Le projet, présenté comme le contrat le plus important de l'histoire entre les deux pays, prévoit la "création d'un centre de maintenance et de formation en Ukraine".

Cet accord avait été annoncé en mars à l'occasion d'une visite à Kiev du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mais le montant du contrat n'avait alors pas été divulgué. L'accord signé mardi devra être ratifié par le parlement ukrainien dans les prochaines semaines pour entrer en vigueur. Sauf accident, Airbus Helicopters devrait enfin réussir à vendre dans les ex-pays de l'est, toujours très pro-américains.

Des appareils neufs et d'occasion

"Une partie des appareils était jusqu'alors détenue par l'État et l'autre partie concerne des appareils neufs", peut-on lire dans ce communiqué, qui précise que ces hélicoptères seront utilisés par l'Ukraine pour "l'exercice de missions de sécurité civile". Selon Bercy, une partie du montant du contrat sera récupérée par l'État car les hélicoptères d'occasion seront vendus à Airbus, qui les livrera à l'Ukraine après les adaptations nécessaires. Pas aussi simple que cela car ces hélicoptères n'appartiennent pas à l'Etat français.

En fait, ces appareils, des H225 appartiennent au loueur Parilease, filiale de BNP Paribas, qui les avait placé chez CHC Helicopters. A la suite du crash d'un H225 en mer du Nord le 29 avril 2016 en Norvège, l'opérateur américain a dû être placé sous la protection de la loi des faillites américaines "Chapter 11" le 5 mai 2016. A compter de cette date le groupe CHC a cessé tous les règlements de loyers des hélicoptères et les contrats de location ont été dénoncés compte tenu du "grounding" (immobilisation) des ces appareils à la suite du crash d'un H225. Des appareils qui ont très peu volé et dont certains sont pratiquement neufs. Enfin, les hélicoptères neufs seront quant à eux directement vendus par Airbus.