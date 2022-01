La Grèce très proche de monter à bord des frégates FDI de Naval Group

Attendues en fin d'année, les trois frégates de défense et d'intervention (FDI) construites par Naval Group, "accosteront" finalement en Grèce dans les prochaines semaines, vraisemblablement en janvier. Selon nos informations, le contrat est paraphé mais il doit être encore approuvé par le Parlement et les autorités budgétaires grecs. En tout cas, le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, a assuré lors du point presse hebdomadaire qu'il "n'y avait pas d'annonce à attendre" lors de la visite du ministre de la Défense grec Nikos Panagiotopoulos sur le site de Naval Group à Lorient programmée le 14 janvier, où il découvrira, en compagnie de la ministre des Armées, Florence Parly le chantier naval où seront construites les trois FDI grecques. Elles seront livrées en 2025 et 2026.

"C'est une visite de courtoisie et de découverte du chantier naval pour le ministre de la Défense grec. Il vient se rendre compte des capacités industrielles du site de Lorient, qui vont fabriquer les trois frégates qu'il a commandé", a précisé Hervé Grandjean.

La France et la Grèce avaient signé fin septembre à Paris un protocole d'accord portant sur une prochaine commande par Athènes de trois FDI avec trois ans de maintien en condition opérationnelle (MCO) dans le cadre du renforcement du "partenariat stratégique" entre les deux pays. Ces trois frégates FDI seront construites en France, sur le site de Lorient, pour un montant de 3 milliards d'euros environ. La France et la Grèce s'étaient données trois mois pour signer un contrat ferme pour ces trois frégates FDI, identiques à celles de la France. Ce qui réduit la facture pour Athènes, qui n'a pas demandé des développements spécifiques.

France : un calendrier de livraison légèrement décalé

Cette commande devrait faire évoluer le calendrier de livraison des cinq FDI qui doivent être livrées à la marine nationale. La première frégate sera livrée en 2024, puis la deuxième en 2026, la troisième en 2027, la quatrième 2028 et la cinquième en 2029. Concrètement, le calendrier des FDI 1, 4 et 5 n'est pas impacté par la conclusion du contrat avec les Grecs. En revanche, les frégates françaises 2 et 3 sont légèrement décalées. La cible de trois FDI en 2025 prévue dans la loi de programmation militaire (LPM) "sera atteinte quelques mois plus tard, début 2026", a confirmé Hervé Grandjean.