La Grèce achète trois frégates FDI à Naval Group

Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont signé mardi un contrat militaire portant sur la commande par Athènes de trois frégates de défense et d'intervention (FDI) dans le cadre du renforcement du "partenariat stratégique" entre la France et la Grèce. L'acquisition par la Grèce de trois frégates Belharra qui seront construites en France, à Lorient, pour un montant de 3 milliards d'euros environ, est un "témoignage de confiance et de démonstration de la qualité de l'offre française", a souligné Emmanuel Macron à l'Élysée à l'issue de la signature. Kyriakos Mitsotakis a précisé que le contrat portait également sur une option pour une frégate supplémentaire, en précisant que cet accord répondait "aux besoins de la marine grecque". Trois corvettes Gowind (plus une en option) sont également en négociations. Ce volet n'a pas pu être concrétisé mardi matin.

"Nikólaos Panayotópoulos, ministre de la Défense grec, Pierre Eric Pommellet, président-directeur général de Naval Group et Eric Béranger, président-directeur général de MBDA ont signé le 28 septembre un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour ouvrir la négociation afin de fournir à la Marine hellénique trois frégates de défense et d'intervention (FDI) et leurs équipements ainsi qu'une frégate supplémentaire en option", ont communiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

Frégate de premier rang, la FDI est, selon Naval Group, "un condensé des meilleures technologies de Naval Group, de Thales et de MBDA" qui fournira notamment les missiles Aster 30 B1 et Exocet MM40 Block 3c. Elle sera pleinement interopérable avec les flottes européennes et de l'OTAN. La Grèce deviendra en principe le deuxième client de cette frégate multi-missions, portant le nombre d'unités produites de cinq pour la Marine française à huit au total plus une en option. Les FDI 2 et 3, destinées initialement à la France, pourraient finalement accoster en Grèce dès 2025.



Un appel d'offres international

Le programme d'armement grec, en plein essor, vise à contrer les provocations turques dans l'est de la Méditerranée, contre lesquelles la France est un des rares pays de l'UE à avoir protesté publiquement ces derniers mois. Athènes avait lancé en 2020 un appel d'offres pour quatre frégates et la rénovation de ses frégates Hydra. La société française Naval Group y avait participé et était opposée à l'allemand TKMS, au néerlandais Damen, à l'italien Fincantieri et à l'américain Lockheed Martin.

Mi-septembre, Kyriakos Mitsotakis avait déjà annoncé l'achat surprise de six avions de combat Rafale, en plus d'un précédent contrat à 2,5 milliards d'euros, signé en janvier (12 Rafale d'occasion et six neufs).

Un accord qui sert la sécurité de la Méditerranée orientale

L'accord signé mardi "contribue à protéger la sécurité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de nos deux États, tout en promouvant la sécurité, la stabilité et la prospérité dans des régions d'intérêt commun", a assuré Emmanuel Macron. "Il s'inscrit en parfaite en cohérence et dans le plein respect de nos engagements à l'UE et à l'Otan, en en renforçant l'effectivité pour la protection de nos territoires et en nous permettant d'agir plus efficacement et de façon plus coordonnée ensemble pour la paix et la sécurité en Méditerranée, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Balkans", a-t-il précisé.