Taïwan valide l'achat de 66 F-16 de Lockheed Martin

Sans surprise, le gouvernement a adopté jeudi le projet de loi autorisant l'achat auprès des Etats-Unis de 66 nouveaux chasseurs F-16V Block 70 de Lockheed Martin, dont la vente a été approuvée le 20 août dernier par Washington, selon Taïwan Info. La transaction est estimée à 8 milliards de dollars. Préparé par le ministère de la Défense, le projet de loi sera prochainement examiné par le Parlement, "Yuan législatif". "Les 66 nouveaux avions de combat que les Etats-Unis ont accepté de vendre à Taiwan représentent une percée majeure sur le plan des achats d'armement et des difficultés diplomatiques depuis la première acquisition de chasseurs F-16A/B auprès des Etats-Unis en 1992", a précisé le gouvernement taïwanais "Yuan exécutif" dans un communiqué.

"cette vente d'armes démontre une fois de plus les avancées décisives qui résultent du renforcement des relations entre Taiwan et les Etats-Unis", a expliqué le communiqué.

"Ces dernières années, la Chine a intensifié ses menaces contre l'espace aérien de Taiwan en déployant un nombre toujours plus conséquent d'avions militaires autour de Taiwan", a rappelé le Premier ministre, Su Tseng-chang. En mars, deux avions de chasse de l'armée de l'air chinoise ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan, ce qui a constitué une grave provocation contre la sécurité nationale de Taiwan, a-t-il également précisé.

La plus importante vente d'armes entre les Etats-Unis et Taïwan

La vente des 66 F-18 représente en outre la plus importante vente d'armes à Taiwan de ces dernières années. C'est la cinquième fois que l'administration Trump approuve un contrat militaire ou d'armement avec Taiwan, et la troisième fois cette année après l'annonce en avril d'un contrat portant sur l'entraînement, sur des avions F-16, des pilotes de chasse taïwanais sur la base aérienne de Luke, en Arizona, et celle, le 8 juillet, d'une vente portant sur 108 chars de combat M1A2 Abrams et 250 lance-missiles sol-air à courte portée Stinger.