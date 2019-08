Les Etats-Unis prêts à vendre 66 F-16 à Taïwan pour 8 milliards de dollars

C'est un contrat qui ne va pas du tout améliorer les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Chine. Le département d'Etat de la défense américain a approuvé l'éventuelle vente de 66 F-16 C/D Block 70 de Loockheed Martin et de 75 moteurs F110 de General Electric (GE) à Taïwan. La transaction est estimée à 8 milliards de dollars. L'armée de l'air taïwanaise exploite actuellement le F-16 A/B. Selon le communiqué de presse de l'agence chargée des exportations d'équipements militaires américains (Defence Security Cooperation Agency), cette vente "ne modifiera pas l'équilibre militaire dans la région".

Ce contrat, a expliqué la DSCA, sert "les intérêts nationaux, économiques et de sécurité des États-Unis en soutenant les efforts constants" de Taïwan, qui souhaite moderniser ses forces armées et maintenir une capacité de défense crédible. Les nouveaux F-16 contribueront "à améliorer la sécurité" de Taïwan et "au maintien de la stabilité politique, de l'équilibre militaire et du progrès économique dans la région". Cette vente contribuera également "à renforcer la capacité" des forces armées taïwanaises "à assurer la défense de son espace aérien, la sécurité régionale et son interopérabilité avec les États-Unis". Selon la présidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, "avec des capacités de défense renforcées, Taiwan sera certainement mieux en mesure d'assurer la paix et la stabilité dans le détroit et dans la région face à des défis sécuritaires".

Pékin furieux

La Chine a dénoncé mercredi la vente par les Etats-Unis de 66 F-16 à Taïwan et promis de sanctionner les entreprises américaines impliquées dans ce contrat. "La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts y compris en imposant des sanctions sur les entreprises américaines impliquées dans cette vente d'armes à Taïwan", a indiqué lors d'un point de presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang.

Les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taiwan, que la Chine considère comme une province sécessionniste. Pékin n'a jamais renoncé à faire usage de la force pour reprendre le contrôle de l'île. Washington envoie régulièrement depuis l'an dernier des destroyers dans le détroit de Taiwan, ce que Pékin considère comme une provocation et une contestation de sa souveraineté territoriale. Début août, Pékin a interdit aux Chinois les voyages individuels à Taïwan "en raison des relations actuelles entre les deux rives". Elle a suspendu la délivrance de visas aux touristes chinois qui voudraient s'y rendre.