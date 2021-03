Le ParaPactum, le parapluie de protection "Made in France" qui veut séduire le Moyen-Orient

La société Le Parapluie de Cherbourg, qui fabrique des parapluies haut de gamme, débarque à Doha où pourtant les pluies dans ce coin du monde sont rares, très rares. Plus exactement, son président Charles Yvon se tient l'arme au pied au salon mondial de la sécurité intérieure des États Milipol Qatar, qui ouvre ses portes à partir de ce lundi jusqu'à mercredi. Car cette petite PME familiale située à Cherbourg, va y présenter un parapluie digne de "Q", le célèbre inventeur des gadgets de la saga James Bond, le ParaPactum conçu en 2011. Un parapluie de protection 100% "Made in France", qui fait déjà les beaux jours du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) et protège tous les présidents...