Les armées de plus en plus mobilisées dans la guerre contre le Coronavirus

Après les premières évacuations de malades de Mulhouse vers les hôpitaux du Sud via un A330 MRTT de l'armée de l'air doté du système Morphée pour soulager les structures hospitalières de Colmar et Mulhouse, la Marine nationale et l'armée de terre sont à leur tour mobilisées. Ainsi, sur décision du président de la République, le bâtiment Tonnerre, un porte-hélicoptères amphibie de la Marine nationale, appareillera très prochainement pour évacuer des patients atteints du coronavirus en réanimation de Corse vers les établissements de santé pouvant les soigner. Le Tonnerre dispose à bord d'un hôpital embarqué, avec deux salles d'opération et 69 lits médicalisés.

L'hôpital de campagne à Mulhouse

De son côté, l'armée de terre, et plus précisément le régiment du train, a convoyé vendredi à bord de 16 camions vers Mulhouse l'Élément militaire de réanimation (EMR) du service de santé des armées (SSA). Soit l'hôpital de campagne promis par Emmanuel Macron pour renforcer le service hospitalier public du grand Est, région particulièrement touchée par le Covid-19. La mise en place de cet EMR, qui est un structure médicale modulaire sous tente, consiste à la reconfigurer afin de l'adapter au besoin spécifique du COVID-19 (réanimation, ventilation). Cette structure dispose d'une capacité de 30 lits en réanimation. Elle sera "armée" par du personnel du Service de santé des armées et du régiment de l'armée de Terre, la Capacité spécifique du Régiment médical (RMED) de La Valbonne.

En coordination avec la Direction générale de la santé (DGS), la décision a été prise de déployer cet élément militaire de réanimation à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Selon le ministère des Armées, le calendrier du déploiement de l'EMR va se dérouler en trois phase : jeudi 19 mars, reconnaissance du site de déploiement de l'EMR à proximité de l'hôpital de Mulhouse, puis vendredi 20 mars, départ du convoi logistique depuis Chanteau à destination de Mulhouse, et, enfin, samedi 21 mars, début d'installation de la structure de l'EMR. "Sa pleine capacité opérationnelle sera annoncée ultérieurement", a précisé le ministère.

Le Service de santé des armées sur le pied de guerre

Le SSA a par ailleurs activé cinq de ses huit Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) : Bégin (qui détient une expertise dans les maladies infectieuses) et Percy en Ile-de-France, Saint-Anne et Laveran en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), et Clermont-Tonnerre en Bretagne. Ces hôpitaux disposent d'une capacité d'accueil d'une centaine de lits réservés aux patients Covid-19, dont 40 en réanimation.

En outre, le ministère des Armées a récemment mis à disposition cinq millions de masques chirurgicaux du ministère de la Santé. Ces masques du SSA sont en cours d'acheminement vers un site de stockage de Santé publique France (SPF). Trois livraisons ont été effectuées entre le 18 et 20 mars. La Direction générale de l'armement (DGA) est également mobilisée. Ainsi, son expertise dans le domaine épidémiologique est mobilisée pour tester plusieurs prototypes de masques proposés par les industriels. Les résultats des essais sont attendus dans les prochains jours. Le cas échéant, leur mise en fabrication permettra de mettre à disposition de nouveaux masques pour les personnes, qui en ont le plus besoin.

L'armée reste plus que jamais présente

Enfin, les armées restent bien évidemment concentrées sur leurs missions essentielles pour protéger les Français : la dissuasion nucléaire, la lutte contre le terrorisme en opérations extérieures et dans le cadre de l'opération Sentinelle, la protection de notre espace aérien, de nos satellites, la surveillance maritime ou encore la lutte contre les trafics. Dans le contexte actuel, des Plans de continuité d'activité (PCA) ont été déclinés dans tout le ministère, en particulier dans chaque armée et au sein de chaque unité, pour assurer l'ensemble des missions essentielles à la protection des citoyens, quelle que soit l'évolution de la situation. "Depuis plusieurs semaines, vous vous êtes préparés à affronter cette crise. Vous avez mis à jour les plans de continuité de l'activité dans ce contexte inédit", a récemment précisé la ministre des Armées dans un message adressé aux personnels civils et militaires du ministère.