Covid-19 : premières évacuations de malades par le service de santé des armées en A330 MRTT

L'armée mobilisée contre la lutte pour enrayer la propagation du Coronavirus. En écho aux propos du président Emmanuel Macron qui a parlé de "guerre" contre le coronavirus lundi soir dans son allocution aux Français, l'armée de l'air a évacué mercredi un premier groupe de malades de Mulhouse pour soulager les hôpitaux surchargés de la région, ont annoncé les autorités. Objectif, gagner du temps et des lits dans le grand Est. Un Airbus A330 de l'armée de l'air en provenance de la base d'Istres a atterri mercredi matin sur l'aéroport de Mulhouse-Bâle pour évacuer six malades, a déclaré à Reuters le porte-parole de l'état-major des armées.

L'A330 MRTT "Phénix" est équipé du module "Morphée", qui permet l'évacuation de blessés de guerre nécessitant une réanimation. C'est la première fois qu'il est utilisé pour des patients civils. Les six malades sont arrivés en fin d'après-midi dans les hôpitaux militaires Laveran à Marseille et Sainte-Anne à Toulon, ont précisé l'Etat-major et la ministre des Armées, Florence Parly, sur Twitter.