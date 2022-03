Les contrats Rafale font décoller Dassault Aviation vers la stratosphère

"Pour Dassault Aviation, 2021 a été une bonne année, aussi bien dans le domaine civil que militaire, avec des prises de commandes exceptionnelles de 100 avions (49 Rafale et 51 Falcon) et un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros (dont 5,2 milliards dans la défense, ndlr), avec la livraison de 30 Falcon et 25 Rafale", a expliqué l'avionneur dans un communiqué portant sur les résultats 2021 publié vendredi. Tout est résumé dans cette citation. Si l'année 2021 a été "exceptionnelle", 2022 sera une année historique avec notamment le contrat des 80 Rafale aux Émirats Arabes Unis (14 milliards d'euros), qui devrait être mis en vigueur en avril ou mai en principe, ainsi que celui en Indonésie (6 + 36 Rafale). Le montant des prises de commandes 2021 (74% à l'export) s'est élevé à 12 milliards d'euros (3,46 milliards en 2020), dont 9,1 milliards d'euros dans la défense (6,1 milliards à l'export). Le ratio "book-to-bill" (commandes sur chiffre d'affaires) a atteint 1,67 pour l'année 2021.

En revanche, le chiffre d'affaires 2022 devrait sensiblement baisser avec moins de Rafale livrés (13 contre 25 à deux clients exports Qatar et Inde en 2021) en dépit d'une hausse programmée des livraisons des Falcon (35 contre 30 en 2021). Dassault Aviation a pris en compte la crise ukrainienne, qui lui ferme le marché russe, un des plus actifs en Europe dans l'aviation d'affaires.

Trois contrats Rafale neufs en 2021 et trois en attente en 2022

L'événement majeur de l'année 2021 est à nouveau la concrétisation des efforts de prospection pour le Rafale qui ont conduit à la commande de 49 Rafale neufs (Égypte 30+1, France 12 , Grèce 6) et 12 d'occasion (Grèce). Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 comptait 86 Rafale neufs (46 export, 40 France). En outre, l'achat à la France par la Croatie, à la suite d'un appel d'offres international, de Rafale d'occasion, a permis à Dassault Aviation de signer en parallèle un contrat pour la fourniture du soutien associé à ses appareils commandés.

En 2022, Dassault Aviation a déjà trois contrats Rafale export en attente. L'avionneur attend la mise en vigueur cette année des 80 Rafale pour les Émirats Arabes Unis, des 42 (6 + 36) pour l'Indonésie ainsi que celui des six Rafale supplémentaires pour la Grèce depuis l'autorisation du parlement grec en début d'année. En France, les livraisons pour l'armée de l'air sont prévues par la loi de programmation militaire (LPM) à partir de 2027. En outre, Dassault Aviation compte sur une commande en 2023 (?) pour 42 avions : 30 prévus initialement dans la LPM et 12 en remplacement des avions vendus d'occasion à la Croatie.



Par ailleurs, Dassault Aviation a également obtenu la notification par la France d'un nouveau contrat de soutien verticalisé Balzac, pour le soutien de ses Mirage 2000. Les autres contrats verticalisés conclus avec la France, Ravel pour les Rafale, Ocean pour les ATL2, "se poursuivent avec des performances supérieures aux objectifs contractuels", a précisé l'avionneur.

SCAF, feu orange ; Eurodrone, feu vert

Dans le domaine de la coopération européenne, Dassault Aviation, leader pour le démonstrateur New Generation Fighter, n'a pu encore trouver un accord avec Airbus sur le SCAF. "La suite des travaux, la Phase 1B, n'a pas été notifiée entre les parties faute d'accord avec Airbus Defence & Space", a expliqué Dassault Aviation dans son communiqué. Le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier a indiqué qu'il attendait la signature du contrat par Airbus. En attendant de signer cette nouvelle phase, les premières phases des travaux de démonstrateurs, (Phase 1A) se sont poursuivies en 2021 et seront terminées au 1er trimestre 2022. Enfin, les études de concept technico-opérationnelles (Joint Concept Study - JCS), entre les trois armées de l'air et les industriels, se poursuivent.

Concernant l'Eurodrone, Airbus Defence & Space GmbH en sa qualité de maître d'œuvre et l'OCCAr (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement représentant les quatre clients de lancement (Allemagne, Espagne, France et Italie) ont signé le contrat Eurodrone portant sur le développement et la production de 20 systèmes et le maintien en condition opérationnelle initial pendant cinq ans. Dassault Aviation sera en particulier responsable des commandes de vol et des communications de mission (avec Thales).



Falcon, la crise de l'aviation d'affaires dans le rétro ?



Dans le domaine civil, en 2021, 30 Falcon ont été livrés (pour une guidance de 25) et 51 Falcon ont été commandés. Cette augmentation de l'activité est due d'une part à la reprise du marché de l'aviation d'affaires, et d'autre part, à l'élargissement de la gamme avec le Falcon 6X et le Falcon 10X. Pour autant, le chiffre d'affaires Falcon s'est élevé en 2021 à 1,95 milliards (contre 2,2 milliards en 2020). Cette baisse s'explique principalement par le nombre de Falcon livrés (30 contre 34 en 2020)



L'année a été marquée par le premier vol du Falcon 6X (523 heures de vol à fin 2021), qui doit entrer en service d'ici à la fin de l'année, et l'annonce du lancement du programme Falcon 10X, un avion à très long rayon d'action qui aura la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché. Le 10X entrera en service fin 2025. Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 comptait 55 Falcon neufs, contre 34 à fin 2020.