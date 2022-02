Rafale en Indonésie : un nouveau succès pour Dassault et Florence Parly

La liste des clients internationaux du Rafale pour un avion que les mauvaises langues disaient invendable, continue de s'allonger : Égypte (55 appareils), Qatar (36), Inde (36), Grèce (18), Croatie (12), Émirats Arabes Unis (80) et maintenant l'Indonésie (42). Soit 279 Rafale, dont 24 d'occasion (12 à la Grèce et 12 à la Croatie) vendus depuis 2015. Depuis son arrivée à l'Hôtel de Brienne, Florence Parly a accompagné la vente de 195 Rafale. Avec les six appareils supplémentaires en passe d'être acquis par la Grèce, elle dépassera la barre symbolique de 200 Rafale vendus lors de son passage au ministère des Armées. Elle laisse à son successeur au ministère des armées la satisfaction de présenter en 2023, voire en 2024, un excellent bilan des exportations d'armement pour 2022 et 2023.

"42 Rafale ! L'Indonésie fait le choix de l'excellence industrielle française ! Le savoir-faire des plus de 400 entreprises françaises et des milliers de travailleurs qui conçoivent le Rafale est reconnu. En Indo-Pacifique, cette nouvelle étape renforce nos partenariats", a twitté jeudi le président de la République Emmanuel Macron.

Un contrat de 8,1 milliards de dollars

Dassault Aviation a signé un contrat pour la vente de 42 Rafale F3R (30 monoplaces et 12 biplaces) pour un montant total de 8,1 milliards de dollars en incluant les armements, selon le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean. Un premier lot de six Rafale sera mis en vigueur à l'issue du processus administratif indonésien dans les prochains mois tandis que le deuxième de 36 appareils le sera soit en fin d'année, soit au début de l'année prochaine, a précisé le porte-parole. La mise en vigueur du contrat, qui correspond au versement du premier acompte, dépend notamment du calendrier budgétaire mis en place par le gouvernement indonésien. Les premières livraisons des Rafale interviendront trois ans après la mise en vigueur du contrat. Soit à l'horizon 2025.

Ce nouveau contrat "n'aura pas d'impact sur les commandes et les livraisons prévues au bénéfice de l'armée de l'air et de l'espace française", a affirmé Hervé Grandjean

La France concourt logiquement au montage budgétaire du contrat, a indiqué le porte-parole. Dans ce cadre, la banque publique Bpifrance est notamment "à la manœuvre" dans les discussions. "C'est en cours et c'est très bien avancé", a-t-il expliqué. Sur le plan industriel, ce contrat renforce un peu plus la visibilité des industriels, que ce soit Dassault Aviation et des plus de 400 sous-traitants, qui travaillent sur le Rafale. "La chaîne de production sera occupée jusqu'en 2031", a assuré Hervé Grandjean. Il est aujourd'hui loin le temps où Dassault Aviation devait défendre dans les années 2000 le Rafale objet de railleries et de critiques sur son prix, sa technologie dépassée ou encore son "hypertechnologie".