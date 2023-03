Aviation régionale : les Emirats arabes unis s'offrent le programme Sukhoï SuperJet 100

En rachetant le Sukhoï SuperJet 100 (SSJ 100), les Émirats Arabes Unis vont-ils enfin faire décoller commercialement ce programme ? Basée à Dubaï, la société Mark AB Capital Investments (Mark AB) a racheté au russe United Aircraft Corporation (UAC) la totalité de sa participation (49 %) dans SuperJet International (SJI), société basée à Venise. Résultat, cette société de gestion d'actifs et de banque d'investissement met donc la main sur le programme d'avion régional SSJ 100 (de 75 à 100 places), mis en service en 2011 en coopération entre l'avionneur russe Sukhoï et plusieurs partenaires occidentaux, dont le groupe italien Leonardo, Boeing, qui a participé au développement, le motoriste Safran, Thales... Avec cet accord, le holding d'État russe UAC se retire définitivement du programme.

Une fois les autorisations des gouvernements italiens et russes, la nouvelle structure actionnariale de SJI sera composée de Mark AB Capital (49%), Studio Guidotti International (41%) et Leonardo (10%). « Cet accord a une grande valeur pour notre entreprise, car l'interruption des relations industrielles et commerciales avec UAC permettra à l'entreprise de ne plus être pénalisée par les limitations résultant des sanctions établies par l'Union européenne » vis-à-vis de la Russie, a estimé le PDG de SuperJet International, Camillo Perfido. Pour l'Italie, qui avait gelé les avoir d'UAC, cet appareil vise à maintenir le prestige de l'industrie aéronautique italienne, à sauvegarder l'emploi dans le pôle aéronautique vénitien et à maintenir les certifications aéronautiques indispensables à l'exploitation de l'avion SSJ 100 sur les marchés occidentaux exigées par les autorités aéronautiques.

Un plan de relance pour le SSJ 100

L'entrée du nouvel actionnaire émirien et le déblocage des actions et des avoirs de SJI constituaient « des préalables obligatoires sans lesquels le plan de relance ne peut être mis en œuvre », a assuré le SJI dans un communiqué publié mardi soir. Élaboré conjointement par SJI et Mark Capital ABC, ce plan prévoit des investissements de 190 millions d'euros, dont 110 millions d'euros sur le site de Venise. Cet investissement permettra de soutenir le développement de nouvelles versions d'appareils, la mise en place d'infrastructures SJI aux Émirats arabes unis (EAU), ainsi que le développement continu de l'avion pour faire face à la concurrence sur ces différents segments de marché. Ce plan prévoit également la relance des recrutements à Venise (400 salariés au lieu actuellement de 110) et aux EAU. Soit 800 personnes au total.

Sur le plan industriel, Venise gérera la direction du programme mais le SSJ 100 sera assemblé sur l'aéroport d'Al Ain aux EAU. Puis il s'envolera à Venise pour être terminé. Les prévisions de ventes du SSJ 100, qui n'a pas vraiment percé dans le transport aérien occidental, sont estimées à 240 avions au minimum, dans différentes versions : passagers, jet d'affaires et cargo, dont la plupart seront destinés aux marchés des EAU et de l'Inde.