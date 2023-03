Les résultats de Naval Group en hausse en 2022... grâce à l'Australie

Comme tous les groupes d'armement, Naval Group a également réussi une belle année en 2022. Le chiffre d'affaires du groupe naval s'est établi à 4,35 milliards d'euros (dont 36,9% à l'international), en hausse de 7,4 % par rapport à 2021 (4,1 milliards). Les prises de commandes se sont élevées à 5,8 milliards d'euros (contre 3 milliards d'euros en 2021). Le groupe a notamment signé en mars un contrat de 2,4 milliards d'euros en Grèce pour la fourniture de trois FDI (frégate de défense et intervention). Ce qui permet à Naval Group de décrocher un book-to-bill (ratio commandes sur chiffre d'affaires) de 1,3. Fin 2022, le carnet de commandes s'établissait à 15,3 milliards d'euros (contre 14,1 milliards fin 2021). Selon Naval Group, l'écoulement prévisionnel de ce carnet s'établit ainsi : 25,8 % en 2023, 23,6 % en 2024, 21,1 % en 2025, 17,3 % en 2026 et 12,2 % au-delà.

Par ailleurs, Naval Group a nettement amélioré sa rentabilité. Il est vrai bien aidé par l'indemnisation de 555 millions d'euros versée par l'Australie après l'arrêt du programme de sous-marins. Ainsi, le résultat opérationnel avant amortissement des écarts d'évaluation s'est élevé à 419,2 millions d'euros (contre 271,4 millions en 2021). Soit 9,6 % du chiffre d'affaires (6,7 % en 2021) en 2021. Le résultat net s'est établi à 339,3 millions d'euros (196,9 millions d'euros en 2021). Enfin, Naval Group disposait fin 2022 d'une trésorerie de 1,62 milliard d'euros (1,49 milliard fin 2021).

Fin de l'aventure australienne

Le 7 juin 2022, l'Australie, Naval Group et Naval Group Australia ont signé un accord transactionnel mettant un terme définitif au programme ASF, les futurs sous-marins australiens livrés par le français (coque) et l'américain Lockheed Martin (systèmes de combat). Ainsi, fin 2022, toutes les obligations contractuelles au titre du « Transition Out Plan » et l'accord global ont été honorées. Enfin, l'Australie a confirmé formellement par courrier en date du 29 novembre 2022 que Naval Group avait rempli ses obligations au titre du « Transition Out Plan ».

Résultat, la filiale Naval Group Australia a été mise en sommeil. Le processus de repositionnement des personnels de Naval Group concernés par l'arrêt du programme est terminé et l'entité AFS constituée dans le cadre du programme de sous-marins a fermé ses protes le 1er janvier 2023 dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe. Ces décisions font suite à la résiliation le 16 septembre 2021 pour convenance du Strategic Partenering Agreement (SPA) par l'Australie.