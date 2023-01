MBDA engrange une mégacommande de missiles de défense antiaérienne Aster

Après une année 2022 qui est exceptionnelle en termes de prises de commandes, le missilier MBDA a commencé 2023 en boulet de canon. Via l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), qui gère ce programme développé en coopération par la France, l'Italie et le Royaume-Uni, Paris et Rome ont commandé près de 700 missiles sol-air de la famille Aster (Aster 15, Aster B1 30 et Aster 30 B1NT) au GIE franco-italien Eurosam, composé de MBDA France et MBDA Italie (67%) ainsi que de Thales (33%), comme l'a révélé vendredi le journal « L'Opinion ». Cette commande de 2 milliards d'euros n'inclut pas la production des systèmes SAMP/T NG, en cours de négociations.

« Il s'agit d'une des plus importantes commandes pour ce missile antiaérien, seul système européen offrant de telles capacités opérationnelles » contre des menaces aériennes (avions et missiles), a souligné le ministère des Armées dans un communiqué publié lundi.

La France et l'Italie ont semble-t-il envoyé un message clair à l'Allemagne, qui souhaite acheter sur étagère une capacité antimissile balistique en dehors de l'Europe (système israélien Arrow 3). Le système SAMP/T NG permettra quant à lui une contribution au programme OTAN de défense antimissile balistique.

Production de 1.300 missiles

« Ce nouvel investissement des deux nations s'inscrit dans la continuité de l'effort commun fait en 2021 de moderniser leurs systèmes terrestres de défense-antiaérienne de moyenne portée avec le lancement du programme SAMPT NG afin de faire face à l'évolution de la menace », a expliqué le ministère. Ce contrat de production concerne plusieurs versions de ce missile : Aster 15 et Aster 30 B1 pour les frégates de défense aérienne et le porte-avions de la Marine nationale et les bâtiments de la marine et de l'armée de l'air italiennes, ainsi que la dernière version Aster 30 B1NT en cours de développement en coopération franco-italienne pour l'armée de l'Air (SAMPT NG) ainsi que de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air italiennes.

Plus de 1.300 missiles ont été produits pour les trois pays partenaires à partir des années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, la France a commandé 200 missiles Aster 30 B1 (FSAF), 140 missiles Aster 15 (FSAF), 148 missiles Aster 30, dont 100 pour les FTI et, enfin, 118 missiles Aster 30 B1 NT. Paris et Rome coopèrent depuis les années 1980 dans le domaine de la défense sol-air de moyenne-portée autour du missile Aster, qui a été développé par MBDA et Eurosam, qui assure la maîtrise d'œuvre de son intégration système sur le SAMP/T NG et les FDA de type Horizon. Cette coopération, unique en Europe pour de telles capacités, a été élargie au Royaume-Uni dans le naval.

Une commande structurante,

« Cette commande globale va nécessiter des adaptations au niveau de l'ensemble de la chaîne industrielle (de MBDA, ndlr) afin de répondre aux enjeux de l'économie de guerre », a assuré le ministère. Au-delà, cette acquisition traduit la volonté des deux pays de continuer à moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne à base d'Aster. Ainsi, la France et l'Italie avec la Grande-Bretagne ont lancé depuis 2021 la rénovation de leur parc de missiles en service. En outre, Paris et Rome ont lancé le programme de modernisation de leurs systèmes Sol air moyenne portée terrestre (SAMP/T) MAMBA en Nouvelle génération (SAMP NG).

Cette commande « traduit également la volonté des deux pays de poursuivre cette coopération historique autour de l'Aster dans un domaine stratégique et contribue au maintien de compétences industrielles dans un secteur clef pour la défense européenne », a expliqué le ministère.

En 2022, le Royaume-Uni a choisi la version Aster 30 B1 pour la modernisation du système de défense antiaérienne des destroyers T45 et la Grèce a également choisi des missiles Aster pour l'équipement de ses futures frégates de défense et d'intervention (FDI). Enfin, le programme de rénovation des frégates de défense aérienne (FDA) Horizon, qui permettra d'intégrer les capacités du B1NT pour adapter la protection du groupe aéronaval aux menaces futures, est en train d'être négociée entre les deux pays (France et Italie) et l'industrie.