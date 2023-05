Premier vol d'Ariane 6 : « Je suis confiant » (Philippe Baptiste, CNES)

Le président du CNES Philippe Baptiste est beaucoup plus optimiste sur un premier vol d'Ariane 6 (version Ariane 62) à une échéance proche de la programmation officielle (dernier trimestre 2023) qu'en début d'année. « Je trouve qu'on est en ce moment sur une bonne dynamique sur le programme Ariane 6. (...) Je suis plutôt confiant », a confié jeudi Philippe Baptiste au Space Forum, organisé par La Tribune. Pourquoi un tel optimisme ? « Depuis quelques mois, plusieurs bonnes nouvelles sont arrivées. Et des problèmes techniques, qui étaient apparus, ont été résolus les uns après les autres », a-t-il assuré, précisant qu'il y avait actuellement « un climat de confiance entre les différents partenaires et entre les équipes ». Si ce ne sont pas encore des certitudes, le ressenti de Philippe Baptiste semble bien meilleur qu'en janvier dernier. Les inquiétudes semblent beaucoup plus familières à ce stade du développement du futur lanceur lourd de l'Europe.

Interrogé sur une éventuelle fenêtre prévue pour le premier vol d'Ariane 6, le patron du CNES a botté en touche, estimant qu'il était encore trop tôt pour s'assurer d'une programmation fiable. D'autant qu'Ariane 6 est actuellement en phase de tests intensifs. ArianeGroup et le CNES sont en train de réaliser les essais combinés pour connecter le lanceur à son pas de tir (connexions électriques, connexions numériques, connexions fluidiques). « On regarde si tout se passe bien. Ces tests sont effectués pour découvrir si oui ou non il y a des anomalies » sur le programme, a expliqué Philippe Baptiste. Enfin, il a indiqué que le CNES serait « à l'heure » pour livrer le pas de tir d'Ariane 6 qui est sous sa maîtrise d'œuvre.

Objectif de Maia : un mini-lanceur réutilisable pas cher

Sous la maîtrise d'œuvre d'ArianeGroup, le programme Maia, un futur mini-lanceur réutilisable qui doit être opérationnel en 2026, a pour objectif de développer et concevoir « un petit lanceur liquide, réutilisable et à bas coût, a rappelé le président du CNES. C'est un challenge collectif pour la filière spatiale française ». Pourquoi est-ce un projet important pour la France ? « Avec Maia, la France a trouvé le moyen d'accélérer sur une brique technologique du réutilisable qu'elle a raté, non pas sur le plan technique, mais pour des raisons d'arbitrage », a-t-il expliqué. Il espère par ailleurs que ce projet sera « rejoint par des partenaires européens ».

Pour autant, il a rappelé qu'il y a peu de temps encore, il existait pas loin de 250 projets de mini-lanceurs dans le monde. « Je ne suis pas sûr qu'il y aura 250 lanceurs, a souligné Philippe Baptiste. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de marché, ni pour 250 mini-lanceurs, ni pour 25. Ce sera probablement nettement moins. Ce créneau n'est pas un créneau facile et il est très étroit. Il est pourtant très convoité ». La technologie des mini-lanceurs est aujourd'hui beaucoup plus accessible pour les nouveaux entrants, qui sont également encouragés par une volonté politique des pays, qui souhaitent avoir un accès souverain à l'espace.