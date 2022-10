Et si Ariane 6 décollait vraiment fin 2023

« Ariane 6, sœur Ariane 6, ne vois-tu rien venir »... Très attendu par l'Europe et ses clients, le futur lanceur lourd de l'Europe en souffrance depuis plusieurs années avait réussi à rassembler mercredi au siège de l'ESA (Agence spatiale européenne) à Paris ce qui se fait de mieux dans la filière lanceur européenne pour une conférence de presse sur Ariane 6. Pour crédibiliser à nouveau un programme en souffrance plusieurs années, les prestigieux parrains d'Ariane 6, Josef Aschbacher (directeur générale de l'ESA), Philippe Baptiste (président du CNES), André-Hubert Roussel (PDG d'ArianeGroup), Stéphane Israël (PDG d'Arianespace) et Daniel Neuenschwander (directeur du transport spatial à l'ESA) étaient enfin porteurs d'espoirs concernant le premier vol inaugural du lanceur européen.

Premier vol prévu dernier trimestre 2023

Le lancement est désormais programmé pour le quatrième trimestre 2023 au lieu de l'été 2023, sous réserve que la campagne d'essais se déroule comme prévu. Ce qui n'est pas gagné tant le programme a cumulé depuis son lancement en 2014 d'aléas en tout genre, y compris météorologiques comme cet orage très violent et localisé qui a inondé cet été le centre d'essais du DLR (Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique) de Lampoldshausen ralentissant la campagne d'essais à feu d'un étage supérieur complet d'Ariane 6. Toutefois, il n'est pas exclu que ce lancement puisse avoir lieu plus tôt mais les responsables de ce lancement ont préféré ne prendre aucun risque pour éviter de se dédire une nouvelle fois. En revanche, ils semblent tous sûrs que le premier vol d'Ariane 6 ne sera pas décalé en 2024.

« C'est une date prévue et le programme devra encore réaliser successivement et en temps voulu un certain nombre d'étapes clés pour que ce calendrier reste valide », a précisé Josef Aschbacher. Pour que le calendrier soit tenu, il faut que « d'ici au premier trimestre 2023 », les tests de l'étage principal ainsi que les essais combinés aient avancé, et qu'une « revue de qualification du système de lancement » ait été lancée. Plusieurs jalons ont été franchis ces dernières semaines. Cet exemplaire d'Ariane 6, dédié aux essais combinés, est désormais complet à Kourou, prêt pour les opérations de raccordements électriques et fluides avec le pas de tir. Le corps central avait rejoint la zone de lancement le 11 juillet dernier, après l'assemblage des étages inférieur et supérieur réalisé fin juin à Kourou. Cette nouvelle étape est un pas de plus vers la qualification de ce nouveau système de lancement attendu par toute l'Europe.

Ariane 6 : 40% moins coûteux qu'Ariane 5

Le programme Ariane 6 (près de 4 milliards d'euros), qui va succéder à Ariane 5 (Ariane 64), est crucial pour l'accès souverain de l'Europe à l'espace. Ce lanceur, qui est prévu pour être 40% moins coûteux qu'Ariane 5, va également remplir grâce à Ariane 62 les missions effectuées par le lanceur russe Soyuz. Ariane 6 a été pensée pour servir beaucoup plus facilement le marché institutionnel et sera en principe adapté pour répondre aux nouvelles demandes du marché. En particulier celui des constellations, qui devrait se montrer dynamique dès cette année. Si Ariane 6 fera moins de lancements doubles qu'Ariane 5, le futur lanceur réalisera beaucoup plus de lancements multiples de constellations.

Ariane 6 pourra tout aussi bien lancer jusqu'à 12 tonnes vers l'orbite géostationnaire que les constellations en orbite basse à quelques centaines de kilomètres d'altitude qui ont entre-temps émergé. Une fois le premier vol passé, 29 lancements sont déjà prévus, dont 18 pour déployer des satellites de la constellation Kuiper du géant américain Amazon. Initialement prévu pour 2020, le premier vol d'Ariane 6 a déjà été reporté de deux ans en raison de certaines difficultés de mise au point. L'Europe croise les doigts...