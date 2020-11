Première en Europe : la PME française CILAS a mis au point un laser tueur de drones

C'est la nouvelle arme high tech, qui fait fantasmer toutes les armées du monde, le laser. Et la France a démontré qu'elle maîtrisait cette technologie, qui n'est plus aussi futuriste que cela. Loin des combats de la saga culte Star Wars, la filiale d'ArianeGroup, CILAS, a discrètement mis au point avec le soutien financier de l'Agence de l'innovation de défense (AID) et de la Région Centre-Val de Loire, un laser de moyenne puissance, HELMA-P, qui a réussi à détruire plusieurs drones en vol lors d'une campagne d'essais, qui a duré une semaine. Et cela s'est bien passé en France à la mi-octobre. Plus précisément au Centre d'Essais des Landes de la Direction générale de l'armement (DGA) à Biscarrosse où ont lieu les premiers essais concluants de l'effecteur laser HELMA-P, développé par CILAS, bien soutenu par sa maison-mère ArianeGroup.

Leader en Europe sur les lasers de moyenne puissance

La destruction d'un drone par une arme laser est une grande première en France et en Europe. "Les résultats se sont montrés prometteurs dès la 1ère semaine, notamment en raison du temps de neutralisation qui s'est avéré très court", a de son côté souligné l'AID. Cela...