CILAS (ArianeGroup, Areva) , une vente sous très, très haute surveillance

Après Photonis, CNIM, Aubert & Duval, la vente de CILAS est le nouveau dossier hyper stratégique et sensible du ministère des Armées, selon des sources concordantes. Détenue par ArianeGroup (67%) et Areva (33%), cette société, spécialisée notamment dans les lasers et l'optronique (47 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018), fait l'objet d'une surveillance très rapprochée du ministère des Armées. "C'est une opération qu'on suit comme le lait sur le feu", explique-t-on à La Tribune. Contrairement à celle de Photonis, la cession de CILAS, dont le siège social est à Orléans, a été bien préparée en amont par...