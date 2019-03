Record mondial : Thales a développé le laser le plus puissant au monde

Cocorico.. mais en Roumanie. Le projet ELI-NP (Extreme Light Infrastructure for Nuclear Physics), basé en Roumanie, a enregistré un record mondial : le système laser ultra intense développé par Thales a livré avec succès ses premières impulsions d'une puissance de 10 pétawatts. C'est un projet qui devrait permettre au prix Nobel de physique 2018, le Français Gérard Mourou, de travailler sur son projet visant à réduire la radioactivité des déchets nucléaires grâce à des lasers de très grande puissance. Ce nouveau système développé par Thales sera d'ailleurs le cœur d'un nouveau centre unique de hautes technologies et de recherche fondamentale dans le domaine de la physique nucléaire.

"Il représente un saut d'un facteur 10 sur ce qui avait été démontré au moment du commencement du projet. C'était un véritable challenge pour Thales et la Roumanie. Un "Moon Landing" sans la possibilité d'échouer. Pour moi j'ai arrêté de respirer pendant les deux dernières années", a expliqué Gérard Mourou, initiateur de l'infrastructure ELI, cité dans le communiqué publié mercredi par Thales.

Après une première phase de développement, de fabrication et de vérification préliminaire des performances des sous-systèmes en France, Thales a démarré à Magurele près de Bucarest fin 2016 la mise en œuvre du système laser le plus puissant du monde, permettant de générer deux faisceaux laser d'une puissance de 10 pétawatts chacun.

Une équipe franco-roumaine

Le système est désormais entièrement intégré et testé, avec la démonstration d'une puissance de 3 pétawatts avec chaque faisceau en 2018. Depuis début 2019, l'équipe Thales, composée d'ingénieurs français et roumains, travaille à la mise au point finale du système visant à augmenter l'énergie et la puissance crête progressivement. Après la démonstration d'un faisceau délivrant des impulsions de 7 pétawatts pendant plus de 4 heures de fonctionnement en continu, le système Thales a délivré ses premières impulsions avec la puissance record de 10 pétawatts le 7 mars 2019.

Thales permet à l'Institut roumain de physique nucléaire (IFIN-HH) et ELI-NP de disposer désormais du laser le plus puissant du monde. Le groupe d'électronique a rejoint le programme ELI-NP (Extreme Light Infrastructure for Nuclear Physics) en 2013 pour développer le système laser le plus puissant du monde dans son domaine (le High Power Laser System-HPLS). Ce laser soutient la recherche en physique nucléaire et aide à faire progresser la compréhension humaine de la physique de la matière.