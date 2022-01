Satellites télécoms : Thales Alenia Space vole de succès en succès

Pour Thales Alenia Space, l'année 2022 commence comme l'année 2021 avait terminé : par un très beau succès. Après une très belle année 2021, le constructeur de satellites franco-italien (67% Thales et 33% Leonardo) a remporté une compétition importante auprès de l'opérateur de satellites américain Intelsat en signant un contrat prévoyant la fourniture de deux satellites de télécoms Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44) à partir de la ligne de produits Space Inspire totalement reconfigurable en orbite. C'est la toute première fois qu'Intelsat, premier opérateur mondial en termes de flotte de satellites géostationnaires, confie la maîtrise d'oeuvre d'un satellite à Thales Alenia Space (TAS). La commande est évaluée entre 200 et 300 millions d'euros.

"Avec l'ajout d'IS-41 et d'IS-44 à notre flotte, en partenariat avec Thales Alenia Space, Intelsat couvrira la Terre entière avec des satellites définis par logiciel, faisant ainsi progresser le déploiement du premier réseau mondial 5G défini par logiciel, conçu pour unifier l'écosystème télécom global", a affirmé le PDG d'Intelsat, Stephen Spengler. Ces satellites permettront à Intelsat d'augmenter la connectivité à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité et de backhaul cellulaire (liaison télécoms déportées).



Une ligne de produits performante

La ligne de produit innovante Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), qui permet la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l'ajustement instantané en orbite à la demande de connectivité et des performances accrues pour la diffusion de vidéo tout en optimisant le rendement et l'utilisation efficace des ressources du satellite.