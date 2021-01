Stratobus, le "game changer" de Thales toujours en salle d'attente

Avec Stratobus, Thales Alenia Space (TAS) avance prudemment. Peut-être trop. Alors que ce dirigeable stratosphérique de la famille des HAPS (High Altitude Platform System) semble être un véritable "game changer" sur certains théâtres d'opération comme la bande sahélo-saharienne (BSS) pour l'armée française, la filiale spatiale de Thales (67%) et de Leonardo (33%) prend tout son temps. Tout comme le ministère des Armées d'ailleurs. Il devait être mis en service à l'horizon 2020. Il ne l'a finalement pas été. Quand sera-t-il commercialisé ? "On va être prudent tant qu'on n'a pas une bonne visibilité sur le financement complet. Cela viendra effectivement un peu plus tard, répond à La Tribune le PDG de TAS, Hervé Derrey. Mais clairement pas avant fin 2021". Pour se lancer, TAS compte sur un financement du Fonds européen de défense pour développer Stratobus, dont le coût de développement est estimé entre 100 et 150 millions d'euros.

"L'objectif serait de s'appuyer sur le...