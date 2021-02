Constellation : Thales Alenia Space remporte un méga-contrat d'environ 3 milliards de dollars

Et une de plus pour Thales Alenia Space, véritable collectionneur de constellations de satellites. Après GlobalStar 2, O3b, Iridium® Next, Kineis, Blacksky, le constructeur de satellites franco-italien remporte un méga-contrat portant sur la fourniture d'une flotte initiale de 298 satellites (700 kg) pour la constellation LEO Lightspeed située en orbite basse (78 sur une orbite polaire à 1.015 km d'altitude et 220 sur une orbite inclinée à 1.325 km d'altitude) et lancée par Telesat. Avec ce méga-contrat historique gagné face à son rival et partenaire Airbus Space, Thales Alenia Space (TAS) décroche la lune. Le fabricant de satellites sera responsable de la fourniture des segments spatial et de mission mais également des performances du réseau de bout en bout. "Cette sélection illustre l'excellence de l'industrie spatiale française et européenne", a constaté le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a précisé que ce "projet ambitieux (est) soutenu par un partenariat fort entre la France et le Canada".

Pourquoi TAS ? "Nous voulions un partenaire qui pourrait faire plus que construire simplement des satellites, explique à La Tribune le PDG de Telesat, Dan Goldberg. Lorsque nous nous sommes concentrés sur les performances du réseau, sur le calendrier, nous nous sommes tournés vers un...