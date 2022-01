2021, la merveilleuse odyssée spatiale de Thales Alenia Space

Après un trou d'air sévère en 2019, Thales Alenia Space a continué sur sa lancée de 2020 en réalisant une très belle année en termes de prises de commandes à l'exception de l'observation de la terre où le constructeur est aujourd'hui distancé (irrémédiablement ?) par son rival européen, Airbus Space. Pour autant, la filiale commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33%) a remporté plusieurs contrats significatifs dans les télécoms en tant que maître d'œuvre de cinq satellites géostationnaires : les satellites Sicral 3A et 3B pour le ministère italien de la défense (un programme estimé à 590 millions d'euros), le satellite indonésien HTS 113BT pour l'opérateur Telkomsat ainsi que les satellites Astra 1P et Astra 1Q pour l'opérateur SES.

Thales Alenia Space (TAS) a "terminé l'année en beauté, en prenant la tête du marché des satellites de télécommunications géostationnaires en 2021 avec 5 satellites géostationnaires", a annoncé le constructeur de satellites franco-italien.

TAS monte à bord de la constellation Galeleo

En outre, TAS a enfin sécurisé en 2021 le satellite de télécoms large bande Satria, qui est destiné à réduire la fracture numérique en Indonésie, Satelit Nusantara Tiga (SNT) ayant bouclé le financement du programme. "Cette étape majeure fait suite à l'accord préliminaire pour le démarrage des activités du satellite qui avait été signé début septembre 2020", a précisé la société. Par ailleurs, TAS a poursuivi son quasi sans-faute dans les constellations en étant sélectionné par l'opérateur Telesat en février 2021 afin de réaliser Lightspeed, une constellation de 298 satellites de télécoms en orbite basse. Soit un contrat d'environ 3 milliards d'euros dans le carnet de TAS. Le réseau Lightspeed offrira une connectivité de plusieurs térabits par seconde dans le monde entier pour des services professionnels sécurisés à haut débit et de haute performance sur toute la surface du globe.



En mars, TAS a été retenue par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne afin de réaliser 6 des 12 nouveaux satellites de la constellation Galileo de seconde génération. Selon nos informations, le contrat est estimé à un peu plus de 700 millions d'euros. La société franco-italienne a également signé un contrat portant sur une nouvelle tranche du segment sol de mission et sécurité de Galileo Première Génération afin de continuer à augmenter les capacités opérationnelles.

L'Italie booste le carnet de commandes de TAS



Comme en 2020, les activités basées en Italie ont permis à TAS d'engranger de nouveaux nombreux contrats. Outre les satellites Sicral 3, Thales Alenia Space a obtenu dans le domaine des infrastructures orbitales un contrat de développement du module de communication et de ravitaillement ESPRIT de la future station spatiale lunaire Gateway. un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Artemis de la NASA et dont l'objectif est d'amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2024. TAS a par ailleurs annoncé la commande de deux modules cargo pressurisés supplémentaires pour Cygnus, le vaisseau de ravitaillement de la station spatiale internationale, et a signé un contrat avec la société Axiom Space, pour fournir les 2 modules pressurisés de la première station commerciale Axiom.

Enfin, TAS, qui joue "un rôle majeur dans la mission d'exploration spatiale Orion conçue

pour emmener des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis", a été notamment chargée de fournir les systèmes thermomécaniques des modules de service européens (ESM). En 2021, la société franco-italienne a signé un avenant contractuel prévoyant des contributions similaires pour les ESM 4, 5 et 6.