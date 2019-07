VIDEO Apollo 15 - Une voiture électrique sur la Lune

Retour sur une des missions charnières du programme Apollo.

New space : une startup privée chinoise

lance deux micro-satellites dans l'espace

Une startup chinoise a lancé jeudi avec succès la première fusée commerciale du pays capable de transporter et mettre en orbite des satellites, à l'heure où l'industrie spatiale privée est en plein boom en Chine. L'entreprise iSpace, basée à Pékin, a annoncé avoir lancé et placé sur orbite deux satellites vers 13h (5h GMT) depuis la base de lancement de Jiuquan, située dans le désert de Gobi (nord-ouest). La firme, fondée il y a trois ans, fait partie des dizaines d'entreprises chinoises désirant s'imposer dans un marché spatial mondial très disputé.

La fusée chinoise de 20 mètres de haut et baptisée Hyperbola-1 a atteint une altitude de 300 kilomètres, a indiqué iSpace dans un communiqué.

Contrairement à leurs concurrents privés américains SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin du patron d'Amazon qui visent également le tourisme spatial, les entreprises chinoises du secteur se concentrent sur le lancement des petits satellites. Moins chers à construire et plus faciles à déployer que les versions classiques, leur lancement est devenu un marché lucratif, actuellement dominé par l'Inde.

L'industrie spatiale chinoise a longtemps été dominée par les agences de recherche et l'armée. Mais la Chine autorise depuis 2014 les entreprises privées à construire et lancer des satellites. L'an dernier, la société chinoise OneSpace avait lancé sa première fusée dans l'espace, mais sans placer de satellite en orbite.

Pékin a renforcé en juin la supervision du secteur en publiant de nouvelles directives. Les acteurs privés sont tenus d'obtenir une autorisation avant de se lancer dans la recherche ou la fabrication dans le domaine spatial.

(avec l'AFP)

