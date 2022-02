Après le décès de son fondateur Pierre Bellon, Sodexo à la recherche d'un directeur général

Le groupe de restauration collective Sodexo, géant mondial de son secteur, a annoncé "avec une profonde tristesse et une grande émotion" le décès de son fondateur et président d'honneur Pierre Bellon, lundi à Paris, à l'âge de 92 ans. Né le 24 janvier 1930 à Marseille, Pierre Bellon a fondé Sodexo en 1966, une société dont il a fait un poids lourd jusqu'à le hisser dans le CAC 40. Il est resté PDG de son groupe jusqu'en septembre 2005 (à plus de 75 ans) et a gardé la présidence du conseil d'administration jusqu'en 2016.

"La mission et les valeurs d'esprit de service, d'esprit d'équipe et d'esprit de progrès qu'il a données à l'entreprise sont inscrites dans nos fondamentaux et continueront d'animer le Groupe", a déclaré Sophie Bellon, fille du fondateur, dans un communiqué du groupe publié en fin de journée.

Le monde des affaires a rendu hommage à l'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Jean-Charles Tréhan, directeur des relations extérieures du groupe de luxe LVMH évoque sur Twitter le souvenir du "premier employeur français dans le monde" qu'il décrit comme un "infatigable défenseur des services". "La France et ses entreprises perdent un patron exemplaire", a déclaré dans un tweet le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux. Pierre Bellon avait été l'un des dirigeants les plus hauts en couleur du CNPF, puis du Medef. Ses interventions à l'Université d'été du patronat, chaque année à la fin août, sont restés des moments forts dans toutes les mémoires.

Décrit comme "visionnaire" par Sodexo, Pierre Bellon se lance dans la restauration d'entreprise avec la création de "Repas Service" en 1962, une petite structure de livraison de repas aux entreprises de l'agglomération de Marseille. Peu de temps après, en 1966, l'entrepreneur crée Sodexo dans la cité phocéenne et réussit à en faire un géant mondial de la restauration collective, jusqu'à la cotation à la Bourse de Paris en 1983, suivi de son entrée dans le CAC 40 en 1998. Le groupe ne fait cependant plus partie de l'indice vedette depuis mai 2020, remplacé par le français Teleperformance, spécialisé dans la relation client externalisée, mais reste membre de l'antichambre du CAC 40, le CAC Next 20.

Au plus fort de la pandémie, le groupe a fortement souffert des mesures sanitaires, plombé en particulier par la fermeture des restaurants d'entreprise et le recours massif au télétravail. Depuis, Sodexo a vu ses activités "services sur site", principal pôle du groupe, retrouver 95% de leur niveau d'avant la crise sanitaire entre septembre et novembre 2021, période qui correspond au premier trimestre de son exercice décalé 2021/2022. La restauration a fait en revanche beaucoup moins bien, à 83%.

Quelle succession

La principale difficulté que le groupe doit encore surmonter reste son organisation en interne. Depuis le 1er octobre 2021, c'est la fille du fondateur, Sophie Bellon, qui assure l'intérim de la direction générale du groupe, poste vacant depuis le départ de Denis Machuel, qui a quitté ses fonctions fin septembre.

Sodexo espérait au départ trouver chaussure à son pied "d'ici la fin de l'année" 2021 pour "accélérer la transformation" du groupe avec un "nouveau leadership". Un comité de transition de 12 personnes, présidé par Sophie Bellon, a été créé fin juillet. Le futur dirigeant aura "une expérience internationale très forte, une grande connaissance du marché américain" et de la "transformation digitale", avait déclaré Sophie Bellon en décembre.

Le conseil d'administration de Sodexo a "renforcé l'engagement de non-concurrence" de M. Machuel : sa durée a été portée de 2 à 3 ans et de nouvelles restrictions ont été ajoutées, tant "en matière d'entreprises et de secteurs visés" que de "non-sollicitation de dirigeants et de clients significatifs pour le groupe".

Avec une capitalisation boursière de 12 milliards d'euros, Sodexo est présent dans 58 pays et compte 412.000 salariés. Le groupe est actif dans la restauration (scolaire, d'entreprise ou en milieu médical...), l'accueil, le nettoyage, la maintenance d'installations et la conciergerie.

