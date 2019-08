Pesticides : si pas d'accord avec riverains et élus, l'État imposera des "zones de non traitement"

(Crédits : Reuters)

La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a affirmé mardi partager "totalement la préoccupation du maire de Langouët" et annoncé qu'un projet de réglementation était à l'étude pour instaurer une "zone minimale entre les épandages et les habitations". La FNSEA, elle, préfèrerait une solution au cas par cas, tandis que pour le ministre de l'agriculture renverse la perspective, pour qui "ce sont les lotissements qui ont poussé et qui sont allés s'implanter au milieu des champs".