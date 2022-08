Automobile : la Californie officialise la fin des voitures « polluantes » en 2035

Une semaine après la promulgation du vaste plan d'investissement sur le climat et la santé de Joe Biden, qui comprend une enveloppe de 370 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, la Californie, déjà en pointe outre-Atlantique sur les sujets environnementaux, va accélérer la transition énergétique du secteur automobile. Ce jeudi, le Bureau californien chargé de la qualité de l'air (California Air Resources Board, CARB), devrait en en effet voter un texte visant à mettre fin aux voitures « polluantes » d'ici à 2035. Au plus tard à cette date, toutes les nouvelles voitures vendues en Californie devront être à « zéro émission » polluante. Un calendrier similaire à celui prévu par l'Union européenne. A la différence près que le texte californien autorisera les véhicules roulant à l'électricité, à l'hydrogène et certains véhicules hybrides, alors que Bruxelles interdira les ventes de voitures hybrides.

Deux tiers des ventes en 2030

Ce texte qui officialise les objectifs fixés en septembre 2020 par le gouverneur démocrate Gavin Newsom prévoit plusieurs étapes extrêmement ambitieuses. Ainsi en 2026, un tiers des ventes de voitures en Californie devra concerner des véhicules « zéro émission ». D'ici à 2030, il devra s'agir des deux tiers des ventes quand l'objectif fixé l'an dernier par Joe Biden ne concerne que la moitié des ventes

La Californie avec ses plus de 40 millions de consommateurs est le plus grand marché des Etats-Unis et ses normes, qui risquent d'être suivies par d'autres Etats, ont un impact sur la production manufacturière à travers le pays. General Motors a déjà annoncé en janvier 2021 son intention de ne plus construire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes même si le groupe ne s'est pas ouvertement engagé à n'offrir que des véhicules électriques dans 13 ans.

(avec AFP)